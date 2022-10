Grüne: Burschenschaft Olympia lädt mit Kühnen-Gruß zur Party

Blimlinger und Voglauer fordern, bei Rechtsextremismus zu handeln

Wien (OTS) - Die rechtsextreme Burschenschaft Olympia lädt für den 15. Oktober (unter dem Motto "3-Bier-Party") zu einem Trinkgelage auf ihre Bude im 6. Wiener Gemeindebezirk. Besonders brisant daran: Auf der Veranstaltungseinladung ist der Kühnen-Grüß in mehrfacher Ausführung zu sehen, der in der Neonazi-Szene als Ersatz für den verbotenen Hitler-Gruß gilt. Benannt ist der Gruß nach dem deutschen Neonazi-Führer Michael Kühnen. In Österreich war es vor allem die VAPO rund um den verurteilten Neonazi Gottfried Küssel, die mit dem Gruß auftrat. „Hier muss von Seiten des Innenministeriums gehandelt werden, um diese rechtsextremen Umtriebe zu verhindern,“ sagen Eva Blimlinger und Olga Voglauer, Rechtsextremismus-Sprecherinnen der Grünen.



Die Burschenschaft Olympia fiel schon in der Vergangenheit immer wieder durch ihre ideologische Nähe zum Neonazismus auf. So lud sie den britischen Holocaustleugner David Irving 2005 auf ihre Bude ein und veranstaltete Liederabende mit den deutschen Neonazis Frank Rennicke und Michael Müller. Zudem unterhält die Burschenschaft Olympia Kontakte zu den militanten ungarischen Neonazis der HVIM, die jährlich im Februar am sogenannten „Tag der Ehre“ in Budapest Veranstaltungen zur Verherrlichung der Waffen-SS organisieren.

