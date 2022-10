SPORTUNION stellt zum Welt-Mädchentag Schwerpunkt „Frau im Sport“ vor

Am heutigen 11. Oktober findet der internationale Mädchentag statt. Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen ist auch im Sport ein wichtiges Thema und ein Anliegen der SPORTUNION.

Wien (OTS) - Die SPORTUNION führt jährlich eine Erhebung zu den Themen „Frau im Sport“ und „Chancengleichheit“ durch. Aktuell sind demnach rund 43 Prozent aller Mitglieder sowie 37 Prozent aller ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiblich, allerdings nur rund 25 Prozent der Trainerinnen und Trainer. Die Entwicklung geht in eine positive Richtung, die Zahlen zeigen aber auch, dass noch Luft nach oben da ist. Bei neu gegründeten Vereinen, die jünger als fünf Jahre sind, sind immerhin schon 46 Prozent aller Ehrenamtlichen weiblich.

„Speziell im Sport hat in den vergangenen Jahren der Trend mehr Frauen einzubinden stark zugenommen. In der SPORTUNION hat sich der Anteil der weiblichen Ehrenamtlichen erhöht, wie auch der Anteil der weiblichen Mitglieder in den Vereinen“, sagt Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION Österreich. „Die SPORTUNION will aber noch mehr Mädchen und Frauen dazu motivieren, Sport im Verein zu betreiben, als Trainerin oder in einer Funktion ihren Verein aktiv zu gestalten“, fährt er fort.

Internationaler Mädchentag

Zum internationalen Mädchentag am 11. Oktober stellt die SPORTUNION nun eine Reihe an Maßnahmen vor, die im Dachverband umgesetzt werden. Aktuell werden laufend Kurse und Fortbildungen im Programm der SPORTUNION-Akademie zum Thema angeboten. Die SPORTUNION unterstützt Vereine, die sich dafür einsetzen, mehr Mädchen zum Sport zu bringen und arbeitet stetig an der Sichtbarkeit des Schwerpunkts – etwa in Form einer gendergerechten Darstellungsrichtlinie und durch Kontaktpersonen in allen Bundesländern, die Fragen zur „Gender Equality“ beantworten.

In der SPORTUNION gibt es dafür eine eigene Arbeitsgruppe, die stets am aktuellen Stand der Dinge ist. „Sport muss für alle attraktiv sein. Mädchen und Frauen, unabhängig von Alter und Hintergrund, müssen ihren Sport in einer sicheren Umgebung ausüben, darin arbeiten, Führungspositionen einnehmen und genießen können. Nicht nur durch einen entsprechend hohen Anteil an Frauen in Führungspositionen, sondern auch durch inhaltliche Förderung relevanter Themen und Arbeit soll die Stellung der Frauen im heimischen Sport verbessert werden“, so McDonald.



Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit drei Pressefotos.

