#dif22 Besucher*innen sammeln € 12.100,- für die Volkshilfe Wien

Ganz im Sinne der Solidarität und des Zusammenhalts unterstützt das Donauinselfest jedes Jahr einen Charity-Partner.

Wien (OTS/SPW) - Auch am #dif22 wurde durch Becherpfand und Geldspenden wieder eine beachtliche Summe gesammelt, die nun der Volkshilfe Wien zugutekommt und in die Flüchtlingshilfe fließt.

Nach zwei pandemiebedingt kleineren Festen ist das Donauinselfest 2022 in großem Stil zurückgekehrt und hat von 24. bis 26. Juni mit elf Bühnen und über 600 Stunden Programm für beste Stimmung und mehr als 2,5 Millionen Besuche auf der Wiener Donauinsel gesorgt. Seit jeher steht das größte Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt aber nicht nur für beste Unterhaltung, sondern vor allem für ein Fest der Solidarität und des sozialen Miteinanders. Dazu zählt auch die Unterstützung eines jährlichen Charity-Partners, für den an den drei Festivaltagen Spenden gesammelt werden. Heuer kommen diese der Volkshilfe Wien zugute, die den Betrag für die Flüchtlingshilfe einsetzen wird. Im Rahmen des #dif22 konnten durch den Becherpfand und Geldspenden insgesamt € 12.100,- gesammelt werden, die Barbara Novak, Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, heute an Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, übergeben hat.

„ In Anbetracht des Krieges in der Ukraine stand das diesjährige Donauinselfest mehr denn je im Zeichen des Friedens und des Zusammenhalts. Wir haben ukrainische Künstler*innen auf unsere Bühnen eingeladen und verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um das Donauinselfest für alle Ukrainer*innen, die aktuell in Wien leben, noch zugänglicher zu machen. Mit einem großen Lichtermeer auf allen Bühnen, haben wir am Freitag zudem die Solidarität mit der Ukraine sichtbar gemacht. Ich bin stolz, dass unsere Besucher*innen so engagiert für die Volkshilfe Wien gespendet haben und freue mich, dass die bemerkenswerte Summe von € 12.100,- nun Vertriebenen zugutekommt “, betont Barbara Novak.

Die Volkshilfe Wien – der offizielle #dif22 Charity-Partner

Unter dem Motto „Helfen macht stark“ hat die Volkshilfe Wien Mitmachaktionen am #dif22 für alle Besucher*innen angeboten und auf soziale Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft aufmerksam gemacht. Eine Möglichkeit im Rahmen des Donauinselfestes etwas Gutes zu tun, war es, den Becherpfand zu spenden. Das Team der Volkshilfe Wien animierte die Besucher*innen an zwei Pfandsammelpunkten sowie durch drei mobile Teams ihre leeren Pfandbecher für den guten Zweck einzuwerfen.

„ Wir feiern in diesem Jahr 75 Jahre Volkshilfe und haben uns daher ganz besonders gefreut, zu diesem Jubiläum Partner des größten Open-Air-Festival Europas zu sein und unseren Anliegen dort Gehör zu verschaffen. Ich bedanke mich bei allen Besucher*innen, die uns unterstützt haben. Der Betrag von € 12.100,- ist ein wichtiger Beitrag für die Flüchtlingshilfe “, so Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien.

Das Donauinselfest



Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 39 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2022 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

