Oö. Volksblatt: "Nach der Wahl ..." (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 11. Oktober 2022

Linz (OTS) - ... ist bekanntlich vor der Wahl. Im Fall der am Sonntag geschlagenen Präsidentschaftswahl ist die Voraussetzung anders, weil das Ergebnis keine Aussagekraft auf bevorstehende Wahlen hat – erst 2023 stehen Landtagswahlen in Niederösterreich, Kärnten und Salzburg an. Die Deutelei danach ist von Parteien bekannt und kann erheitern, weil am Ende jeder irgendwie Wahlsieger sein will. Diesmal gab es aber nur einen klaren Sieger — und das sogar ohne Stichwahl, die ja von Mitbewerber-Seite herbeigesehnt war.

In mancher Nachbetrachtung wird nun die Demokratie bemüht und alles mögliche hineininterpretiert: Noch am Wahlabend war zu hören, das Ergebnis sei – weil rund 35 Prozent von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch machten — eine klare Absage an das Establishment oder an die Regierung selbst, die aber weder direkt noch indirekt zur Disposition stand.

In einer Demokratie sollte eine absolute Mehrheit letztlich eine von allen zu akzeptierende Mehrheit sein – ohne Wenn und Aber! Und die Mehrheit ist in diesem Fall beachtlich, buhlten doch gleich sieben Männer um die Stimmen der Österreicher. Mit deutlich mehr als 50 Prozent bekam Amtsinhaber Van der Bellen mehr Stimmen, als alle anderen Kandidaten zusammen – das ist keine Absage, sondern gelebte Demokratie ...

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at