Rudolfsheim-Fünfhaus: Mag. Dietmar Baurecht einstimmig zum neuen Bezirksvorsteher gewählt

Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und SPÖ Wien-Landesparteisekretärin Barbara Novak, BA gratulieren Mag. Dietmar Baurecht

Wien (OTS/SPW) - Bei einer Sondersitzung der Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus am heutigen Montag, dem 10. Oktober 2022, wurde Dietmar Baurecht einstimmig und von allen Fraktionen der Bezirksvertretung zum neuen Bezirksvorsteher des 15. Wiener Gemeindebezirks gewählt. Der bisherige Vorsitzende der Verkehrskommission und Mitglied des Kulturausschusses folgt damit Gerhard Zatlokal nach. Die Angelobung wurde von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig vorgenommen. „Ich gratuliere dem neuen Bezirksvorsteher Mag. Baurecht von ganzem Herzen und darf ihn hiermit in dieser verantwortungsvollen Funktion willkommen heißen“, so Ludwig. „Ich kenne ihn als sozialen und engagierten Menschen, der stets das Verbindende über das Trennende stellt und immer bereit ist über Parteigrenzen hinweg mit allen konstruktiven Kräften im Interesse der Bürger*innen zusammen zu arbeiten. Darum weiß ich, dass er die Aufgabe als Bezirksvorsteher; Bindeglied zwischen den Bewohner*innen seines Bezirks und der Politik zu sein hervorragend meistern wird.“ schließt Ludwig.

Als Vorsitzender der Verkehrskommission konnte sich Baurecht bereits in viele wichtige Projekte intensiv einbringen. Gerade in besonders dicht bebauten Bezirken wie Rudolfsheim-Fünfhaus ist eine ausgewogene und auf die Bedürfnisse der Bewohner*innen ausgerichtete Verkehrspolitik besonders wichtig. Diesen Einsatz für noch mehr Lebensqualität fortzusetzen, ist das erklärte Ziel des neuen Bezirksvorstehers. „Ich will ein leidenschaftlicher Bezirksvorsteher für Rudolfsheim-Fünfhaus sein und ich trete mit einem starken Team für unseren Bezirk an. Meine Absicht ist es, die Lebensqualität im Bezirk für jede und jeden noch weiter auszubauen und gemeinsam im Dialog mit den Bezirksbewohner*innen zu stehen“, so Baurecht. Besonders die Neugestaltung des Westbahnhofgeländes, dem in Rudolfsheim-Fünfhaus die Rolle eines Dreh- und Angelpunktes zukommt wird dabei in den kommenden Jahren im Zentrum seiner Aufmerksamkeit stehen. Für ihn haben Klima- und Umweltschutz, und damit auch Verkehrsgestaltung eine starke soziale Komponente. Dabei ist es ihm wichtig, dass bei allen Maßnahmen der Mensch im Mittelpunkt steht, also Lebensqualität ausbauen und dabei die Leistbarkeit nachhaltig gewährleisten.

Diesen sozialen Ansatz führt Baurecht auch bei einem anderen großen Zukunftsthema fort - Kinder und Jugendliche. Er will die Schulen des Bezirks stark fördern und gleichsam auch die aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit im Bezirk massiv stärken. „Wir schauen dorthin, wo die Jugendlichen der Schuh drückt und wo der Ursprung ihrer Sorgen liegt. Nur dort werden wir Antworten auf das finden, was ihnen fehlt“, so Baurecht. Allen Kindern und Jugendlichen im Bezirk die bestmöglichen Chancen auf eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft zu geben, ist für ihn der Anspruch, den er als Sozialdemokrat an sich stellt.

Akzente möchte Baurecht vor allem in der Inklusion setzen. Den Schlüssel zu einem Bezirk, in dem alle eine Stimme haben, und sich zu Hause fühlen können, sieht Baurecht im direkten Bürger*innenkontakt. „Ich möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern des 15. Wiener Gemeindebezirks im permanenten Austausch stehen, um ihre Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen zu kennen. Meine Absicht ist es, kräftig anzupacken und mit neuem Schwung in die Zukunft zu gehen“, unterstreicht Baurecht seine Vision, den Bezirk mit den Bürger*innen gemeinsam zukunftsfit zu machen, „Meine Türe steht allen offen, die sich gemeinsam mit uns für einen noch lebenswerteren Bezirk engagieren möchten“.

„Ich freue mich, dass mit Mag. Dietmar Baurecht ein engagierter und aufrechter Sozialdemokrat an der Spitze von Rudolfsheim-Fünfhaus steht.“ heißt SPÖ Landesparteisekretärin Barbara Novak BA den neuen Bezirksvorsteher in seinem Amt willkommen „Das ist umso wichtiger, da es auch in den kommenden Jahren große Herausforderungen zu bewältigen gibt. Rudolfsheim-Fünfhaus ist ein junger und aufstrebender Bezirk, der sich sehr schnell entwickelt. Darum bedarf es einer entschlossenen sozialdemokratischen Handschrift um sicher zu stellen, dass das Leben auch weiterhin so leistbar bleibt wie es ist während die Lebensqualität weiter ansteigt. Ich bin sicher, dass er mit seinen frischen Ideen den Bezirk in den kommenden Jahren zum Wohle seiner Bewohner*innen weiterbringen und starke sozialdemokratische Akzente setzen wird.“

„Für mich ist es eine große Ehre im Namen der Sozialdemokratie für einen so modernen, lebenswerten, vielfältigen und aufstrebenden Bezirk arbeiten zu dürfen.“, schließt Baurecht und bedankt sich bei Novak und Ludwig für ihre Willkommensgrüße und Gratulationen.





Persönliches zu Bezirksvorsteher Mag. Dietmar Baurecht: Er ist 48 Jahre alt und in Mödling bei Wien geboren, verbrachte jedoch seine ersten Lebensjahre in Wien. Später übersiedelte er mit seinen Eltern ins Burgenland, wo er nach dem Studium der Theaterwissenschaft an der Universität Wien ab 2003 im Regionalmanagement der Burgenland GmbH und anschließend in der Wirtschaftsagentur Burgenland im Projektmanagement tätig war. 2009 kehrte er schließlich nach Wien zurück, wo er sich alsbald in seinem Heimatbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus intensiv seinem ehrenamtlichen Einsatz für Kunst- und Kulturschaffende widmete. Seit 2015 ist Mag. Dietmar Baurecht Bezirksrat der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus, die er auch aufgrund seiner journalistischen Erfahrung und seiner Obmannschaft des Kulturvereins Rudolfsheim im Kulturausschuss des Bezirks vertrat. Später übernahm er auch die Verkehrskommission als Vorsitzender, wo er mehrere wichtige Projekte zum Wohl der Lebensqualität mitgestaltete. Privat findet Baurecht Ausgleich indem er seinen Heimatbezirk, wo er mit seinem langjährigen Lebensgefährten lebt, auch in der Freizeit gerne bei Spaziergängen mit seinem Hund genießt und sich dabei Inspiration für sein politisches Schaffen holt. (Schluss)vb

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien