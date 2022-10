Gabriele Friedinger ist neue Organisationsberaterin bei BRAINS AND GAMES

Wiener Unternehmensberatung verstärkt ihre HR- und New Work Expertise

Wien (OTS) - Gabriele Friedinger (43) verstärkt ab Oktober 2022 das Team der Wiener Unternehmensberatung BRAINS AND GAMES. Sie war zuletzt als Personalleiterin und Mitglied des Senior Managements bei ING, der ersten agilen Bank Österreichs tätig.

Die HR-Expertin bringt ihre langjährige Führungs-Erfahrung aus Transformationsprojekten und agilen Arbeitswelten sowie ihre Expertise als systemischer Coach im Umfeld von New Work in zukünftige Beratungsprojekte in Organisationen ein.

Andreas Rath, Gründer von BRAINS AND GAMES, freut sich auf die Kompetenzerweiterung im Team: „Aus der Praxis in die Praxis - mit Gabriele Friedinger konnten wir eine erfahrene HR-Expertin gewinnen, die bereits in großen Konzernen dynamische und herausfordernde Changeprojekte im großen Stil federführend begleitet hat. Ihr breiter Erfahrungsschatz - geprägt von einem internationalen Umfeld, vielen verschiedenen Rollen und Unternehmen ist eine große Ressource in der Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen.”

Als neue Transformations-Beraterin unterstützt Gabriele Friedinger Organisationen dabei, die Herausforderungen der heutigen Zeit in neue Möglichkeiten zu verwandeln. Im Mittelpunkt steht das Verständnis, dass Menschen - und nicht Projektpläne oder Programme - den Wandel herbeiführen. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen in der Begleitung von Transformationsprozessen, der Entwicklung und Implementierung von agilen Organisationsdesigns, Führungskräftecoaching sowie interkulturellen Schwerpunkten in der neuen Arbeitswelt. Ihr persönliches Herzensthema ist die Achtsamkeit, um mehr Gelassenheit und Menschlichkeit in die Arbeitswelt zu bringen.

Gabriele Friedinger verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als People und Culture Lead im In- und Ausland. Sie hat ihre berufliche Laufbahn in der Beratung bei Deloitte in Mexiko gestartet und hatte danach verschiedenste Rollen im Bereich der Organisations- und Personalentwicklung bei der Lateinamerikanischen Entwicklungsbank und bei Magna Powertrain inne. Seit 2015 verantwortete sie die Personalabteilungen von internationalen Konzernen wie der Banco do Brasil, Western Union und zuletzt der ING.

Gabriele Friedinger lebt mit ihrem mexikanischen Mann und ihren zwei Kindern in Korneuburg und ist auch privat in einem multi-kulturellen Umfeld “zuhause”.

