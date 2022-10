Chiesi wird als B Corp rezertifiziert und setzt sich neue, strengere Ziele für Maßnahmen bis 2025

Wien/Parma (Italien) (OTS) - • Die Gruppe hat ihren B-Impact-Score um 16,3 Punkte auf 103,8 im Vergleich zu ihrer ersten Zertifizierung im Jahr 2019 erhöht; möglich sind 200 Punkte

• Der Rezertifizierungsprozess durch das B Lab identifiziert weitere Handlungsschwerpunkte und kontinuierliche Verbesserungen.

Die B Corp-Bewegung, die Unternehmen dabei helfen soll, Gewinnorientierung und gesellschaftlichen sowie ökologischen Mehrwert zu vereinen, wächst täglich. Heute gehören ihr mittlerweile mehr als 5.700 Unternehmen an, die sich einer strengen Bewertung ihrer sozialen und ökologischen Auswirkungen durch eine anerkannte und unparteiische dritte Partei unterzogen haben, dem B Impact Assessment. In diesem Sinne erneuert Chiesi sein Engagement für eine Gemeinschaft von Unternehmen, die eine andere Art des Wirtschaftens anstreben, die integrativ, gerecht und regenerativ ist.

"Die Dekarbonisierung ist ein wesentlicher Schritt, den unserer Meinung nach alle Unternehmen gehen müssen, um eine gerechte und regenerative Weltwirtschaft zu erreichen. Das Überleben der Menschheit hängt davon ab", sagte Maria Paola Chiesi, Leiterin der Abteilung Shared Value & Sustainability der Chiesi-Gruppe. "Wir wissen, dass dies kein einfacher Weg ist, sondern ein Weg, der kontinuierliche Anstrengungen und Verbesserungen in allen Unternehmensbereichen erfordert, wenn wir eine messbare Wirkung in der Praxis erzielen wollen."

Alle 30 Tochtergesellschaften von Chiesi, einschließlich der neuen Niederlassungen in Australien, der Schweiz und Kanada, haben erfolgreich an der B Corp-Rezertifizierung teilgenommen. Einer der Hauptunterschiede im Vergleich zur ersten Zertifizierung im Jahr 2019 bestand darin, dass Chiesi die Einhaltung der neuen B Corp-Mindestanforderungen für den pharmazeutischen Sektor, die von B Lab im Jahr 2021 gesetzt wurden, verifizieren musste.

"Die B Corp-Rezertifizierung ist das Ergebnis der Teamarbeit, die unsere 6.000 Mitarbeitenden jeden Tag leisten, um die Lebensqualität der Menschen, in verantwortungsvoller Weise für die Gesellschaft und die Umwelt, zu verbessern, und wir fühlen uns privilegiert, Teil einer Bewegung von Menschen zu sein, die die Wirtschaft als Kraft für das Gute nutzen", kommentierte Maria Paola Chiesi. "Für uns muss Nachhaltigkeit in alle unsere Tätigkeiten eingebettet sein und mit unserer Wertschöpfungskette geteilt werden, einschließlich Partnern, Kolleg*innen und Wettbewerbern. Wir werden nur dann erfolgreich sein, wenn wir unsere Kräfte bündeln und zusammenarbeiten. Meilensteine wie die Rezertifizierung zeigen unsere Fortschritte und spornen uns an, uns ständig zu verbessern und immer ehrgeizigere Ziele anzustreben."

Als Teil des Rezertifizierungsprozesses kommentierte B Lab in einem Bericht über seine Prüfung der Standorte in Italien, den USA und Kanada: "Die Chiesi Gruppe hat Produkte und Prozesse verbessert, um die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf die Umwelt zu verringern. Zum Beispiel wurden erhebliche Investitionen in die Entwicklung eines Dosieraerosols mit reduziertem Treibhauseffekt getätigt. Das Team war beeindruckt von dem Bewusstsein und den Anstrengungen, die mit der Umsetzung solcher innovativen Umweltpraktiken verbunden sind. So misst das Unternehmen offiziell die Treibhausgasemissionen der Scopes 1, 2 und 3, was über den Industriestandard hinausgeht. Wir begrüßen die Führungsrolle des Unternehmens in dieser Hinsicht und sind gespannt auf die weiteren Innovationen, die bis zur nächsten Rezertifizierung des Unternehmens im Jahr 2025 entwickelt und umgesetzt werden.“

Bei der Rezertifizierung wurden nicht nur die wichtigsten Fortschritte in Bezug auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen hervorgehoben, sondern auch eine Reihe von Verbesserungen als Ziele für die kommenden drei Jahre festgelegt, die die Grundlage für den neuen strategischen Nachhaltigkeitsplan bilden.

B Corp-zertifizierte Unternehmen verpflichten sich, langfristig zu denken, alle künftigen Herausforderungen und Chancen zu bewerten und die Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Entscheidungen zu übernehmen. Darüber hinaus sind B Corps auch verpflichtet, nicht nur den Anteilseignern, sondern allen Interessengruppen des Unternehmens – Mitarbeitenden, Kund*innen, der Gemeinschaft und der Umwelt – Nutzen zu bringen.

Dementsprechend änderte Chiesi 2018 seine Satzung und nahm den neuen Rechtsstatus einer Benefit Corporation in Italien (Società Benefit) und in den Vereinigten Staaten an, während die französische Tochtergesellschaft 2021 in eine Societé à Mission umgewandelt wurde. Die Satzung von Chiesi wurde 2022 um die Verpflichtung ergänzt, durch das eigene Wirtschaften eine Netto-Null-Emission zu erreichen, die mit den Zielen des Pariser Abkommens zur Klimaneutralität übereinstimmt. Die Gruppe hat das Ziel, bis 2035 eine Netto-Null-Emission zu erreichen, also ein Gleichgewicht zwischen den produzierten und den aus der Erdatmosphäre entfernten Treibhausgasemissionen, indem sie einen detaillierten Plan mit klaren und messbaren Meilensteinen für die Emissionsreduzierung aufstellt.

Zertifizierte B Corps®

B Corps® sind Unternehmen, die die höchsten Standards in Bezug auf geprüfte soziale und ökologische Leistung, öffentliche Transparenz und rechtliche Verantwortlichkeit erfüllen, um Gewinnorientierung und gesellschaftlichen sowie ökologischen Mehrwert in Einklang zu bringen. B Corps bilden eine Gemeinschaft von Führungspersönlichkeiten und treiben eine globale Bewegung von Menschen voran, die Unternehmen als Kraft für das Gute nutzen: Ihre wirtschaftlichen Aktivitäten generieren nicht nur Gewinne, sondern haben auch einen messbaren und zertifizierten positiven Einfluss auf Menschen, Gesellschaft und Umwelt. Zertifizierte B Corps erreichen eine verifizierte Punktzahl im B Impact Assessment - eine strenge Bewertung der Auswirkungen eines Unternehmens auf seine Mitarbeitenden, Kund*innen, die Gemeinschaft und die Umwelt – und machen ihren B Impact Report auf bcorporation.net transparent. B Corps gibt es in 155 Branchen und in mehr als 80 Ländern.

Die B Corp-Bewegung hat ein einziges Ziel: ein neues Geschäftsparadigma zu definieren, das unserer Zeit angemessen, konkret und reproduzierbar ist. Durch das B Impact Assessment messen sie alle ihre Auswirkungen ebenso gründlich wie ihre Gewinne. Die Kombination aus Validierung durch Dritte, öffentlicher Transparenz und rechtlicher Rechenschaftspflicht hilft zertifizierten B Corps, Vertrauen und Wert zu schaffen. Die Zertifizierung wird von der gemeinnützigen Organisation B Lab verwaltet. www.bcorporation.net

B Lab

B Lab ist eine gemeinnützige Organisation, die eine globalen Bewegung von Menschen unterstützt, die Unternehmen als eine Kraft für das Gute™ nutzen. Zu ihren Initiativen gehören die B Corp-Zertifizierung, die Verwaltung der B Impact Management-Programme und das Eintreten für Governance-Strukturen wie die Benefit Corporation. Die Vision von B Lab ist eine integrative und nachhaltige Wirtschaft, die einen gemeinsamen Wohlstand für alle schafft.

Benefit Corporation

Die Benefit Corporation ist ein Rechtsstatus, der derzeit in 35 US-Bundesstaaten, in Italien (Società Benefit) und Frankreich (Societé a Mission) geregelt ist. Im übrigen Europa wird die Gesetzgebung zur Benefit Corporation in vielen Mitgliedsstaaten evaluiert, ebenso in anderen Ländern der Welt.

Benefit Corporations sind gewinnorientierte Unternehmen, die sich verpflichten, neben der Erzielung von Gewinnen auch öffentlichen Nutzen und nachhaltige Werte zu schaffen. Sie verpflichten sich, die Auswirkungen des Unternehmens auf die Gesellschaft und die Umwelt zu berücksichtigen, um langfristig nachhaltige Werte für alle Beteiligten zu schaffen. Eine Benefit Corporation ist daher eine traditionelle Gesellschaft mit veränderten Verpflichtungen, die sie zu höheren Standards in Bezug auf Zweck, Rechenschaftspflicht und Transparenz verpflichten.

Die Chiesi Gruppe

Chiesi entwickelt und vermarktet als internationale, forschungsorientierte biopharmazeutische Gruppe innovative therapeutische Lösungen in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Seltene Erkrankungen und Special Care. Das Unternehmen verfolgt die Mission, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und verantwortungsvoll gegenüber Gesellschaft und Umwelt zu handeln.

Durch die Änderung des Rechtsstatus in eine Benefit Corporation in Italien, den USA und Frankreich ist das Engagement von Chiesi – mit dem Ziel, gemeinsame Werte für die Gesellschaft als Ganzes zu stiften - rechtsverbindlich und von zentraler Bedeutung für die unternehmensweite Entscheidungsfindung. Die B Corp Zertifizierung stellt sicher, dass Chiesis Nachhaltigkeitsbemühungen anhand ambitionierter globaler Standards gemessen und bewertet werden. Das Unternehmen will bis 2035 CO2-neutral wirtschaften.

Mit über 85 Jahren Erfahrung hat Chiesi seinen Hauptsitz in Parma in Italien und ist mit mehr als 6.000 Mitarbeitenden in 30 Ländern tätig. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Gruppe ist in Parma angesiedelt. Außerdem unterhält die Gruppe sechs weitere F&E-Zentren in Frankreich, den USA, Kanada, China, Großbritannien und Schweden.

Weitere Informationen: www.chiesi.com

Chiesi in Österreich

Chiesi Pharmaceuticals GmbH (vormals Torrex Chiesi Pharma GmbH) ist eine 100%-ige Tochter des italienischen Familienunternehmens Chiesi Farmaceutici S.p.A. Die drei Geschäftseinheiten der Chiesi Pharmaceuticals GmbH sind Chiesi Österreich, der Hub für sechs Tochtergesellschaften in Zentral- und Osteuropa sowie die Exportorganisation für jene Länder und Südosteuropa und der GUS, in denen wir mit Partnern zusammenarbeiten (Multi-Country-Organisation). Chiesi wurde in Österreich 2022 zum zweiten mal als „Great Place to Work®“ zertifiziert.

Weitere Informationen finden Sie unter www.chiesi.at und www.chiesi.com

