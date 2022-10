Neue Jugendinitiative für Biodiversität und Klimaschutz: Changemaker #nature - Youth Lead the Change

An unsere Zukunft auf dieser Erde zu denken und diese auch zu sichern finde ich sehr wichtig – vor allem andere Jugendliche auf die Thematik aufmerksam zu machen. Gespannt bin ich auf die Ideen und Projekte, die präsentiert werden, welche in Zukunft hoffentlich nötige Veränderungen und Maßnahmen vorantreiben werden Tayfun Arslan, BILLA-Lehrling und Jurymitglied 1/5

Österreich ist derzeit primär Lebensraum für den Menschen; für Tiere und Pflanzen ist kein Platz. Changemaker #nature ist eine Chance für die Jugend, mit eigener Hand Österreich wieder zu einem Lebensraum für andere Lebewesen als den Menschen werden zu lassen. Ich freue mich sehr darauf, dies mit euch verwirklichen zu können Pia Balàka, Studierende und Jurymitglied 2/5

Als gesetzlich verankerte Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich ist uns Jugendbeteiligung ein zentrales Anliegen. Neben der Unterstützung von Jugendprojekten motiviert uns an Changemaker #nature, dass junge Menschen aktiv in den Auswahlprozess einbezogen werden. Damit entscheiden wir als junge Jury, welche Jugendprojekte gefördert werden, und setzen so einen wichtigen Beitrag für Natur- und Klimaschutz. Sabrina Prochaska, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung und Jurymitglied 3/5

Das neue Projekt unserer Stiftung Blühendes Österreich Changemaker #nature haben wir bewusst an die Generation der Zukunft adressiert, um ein noch stärkeres Bewusstsein für Biodiversität und Klimaschutz zu schaffen. Gerade die jungen Generationen wollen etwas bewegen und dieses Projekt gibt ihnen die Möglichkeit dazu Elke Wilgmann, BILLA Vorständin Ressort Consumer 4/5

Biodiversität sichert die Lebensgrundlagen und ist eine zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Mit dem Biodiversitätsfonds haben wir eine Förderschiene geschaffen, die zur Umsetzung der österreichischen Biodiversitätsstrategie und Erreichung der österreichischen Biodiversitätsziele beitragen soll Gabriele Obermayr, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 5/5

Wien (OTS) - Aktiv werden für Biodiversität und Klimaschutz – das können junge Menschen jetzt dank einer neuen Initiative: Die BILLA-Stiftung Blühendes Österreich sucht die besten Projektideen von Jugendlichen und Jugendorganisationen. € 300.000 stehen 2022 bis 2024 für die Umsetzung von Jugendprojekten für mehr Artenvielfalt zur Verfügung – der erste Call startet am 15. Oktober 2022.

Die BILLA-Stiftung Blühendes Österreich stärkt gemeinsam mit ihren Partner:innen aus dem Jugendbereich und dem Ministerium die Changemaker von heute und morgen. Die Partnerorganisationen sind Bundesjugendvertretung, CliMates Austria, GLOBAL 2000, Landjugend Österreich, BILLA Lehrlings- und Nachwuchsförderung sowie das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Changemaker #nature gibt Jugendlichen eine Stimme, bindet sie in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse ein und macht sie zu aktiven Gestalter:innen nachhaltiger Entwicklung in Österreich. Einreichen können Einzelpersonen im Alter von 14 bis 27 Jahren und Jugendorganisationen. Alle Jugendinitiativen, Jungbäuerinnen und -bauern, Lehrer:innen und Kindergartenpädagog:innen können Changemaker für mehr Biodiversität und Artenvielfalt sein.

Von jungen Leuten für junge Leute

Eine zentrale Rolle kommt bei Changemaker #nature der Jury zu, die sich aus maximal zwölf jungen Mitgliedern im Alter zwischen 14 und 27 Jahren zusammensetzt. Die Jurymitglieder werden von Blühendes Österreich und den Partnerorganisationen nominiert und wählen aus den Einreichungen die besten Projekte aus.

„ An unsere Zukunft auf dieser Erde zu denken und diese auch zu sichern finde ich sehr wichtig – vor allem andere Jugendliche auf die Thematik aufmerksam zu machen. Gespannt bin ich auf die Ideen und Projekte, die präsentiert werden, welche in Zukunft hoffentlich nötige Veränderungen und Maßnahmen vorantreiben werden “, unterstreicht Tayfun Arslan, BILLA-Lehrling und Jurymitglied, seine Motivation, in der Jury aktiv mitzuwirken.

„ Österreich ist derzeit primär Lebensraum für den Menschen; für Tiere und Pflanzen ist kein Platz. Changemaker #nature ist eine Chance für die Jugend, mit eigener Hand Österreich wieder zu einem Lebensraum für andere Lebewesen als den Menschen werden zu lassen. Ich freue mich sehr darauf, dies mit euch verwirklichen zu können, “ so Pia Balàka, Studierende und Jurymitglied.

Das wollen wir ermöglichen

Gesucht werden Projekte, die einen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt und Biodiversität in Österreich leisten, die bedrohte Biotope bzw. Naturräume wiederherstellen oder aufwerten. Eingereicht werden können Umsetzungen wie Blühflächen mit heimischen Wiesenarten, Amphibiengewässer, Hecken mit heimischen Gehölzen, Streuobstwiesen mit alten Sorten und Freiwilligeneisätze auf ökologisch besonders wertvollen Flächen.

Die Calls: Finanzierung und Projektbudget 2022, 2023 und 2024

Blühendes Österreich stellt € 300.000 für Biodiversitätsprojekte zur Verfügung, die im Rahmen von drei Calls in den Jahren 2022, 2023 und 2024 als Projektfinanzierung ausgeschüttet werden. Projekte werden jeweils mit maximal € 10.000 gefördert. Die Auswahl erfolgt zweistufig: Das Team von Blühendes Österreich und eingeladene Expert:innen nehmen eine Vorprüfung der Einreichungen vor und erstellen eine Shortlist, die der Jury zur Wahl der Siegerprojekte vorgelegt wird. Anschließend begleitet Blühendes Österreich mit Expert:innen die Projektwerber:innen bei der Finalisierung des Projektkonzepts.

Sabrina Prochaska, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung und Jurymitglied, ist begeistert von der Initiative und trägt sie aus voller Überzeugung mit:

„ Als gesetzlich verankerte Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich ist uns Jugendbeteiligung ein zentrales Anliegen. Neben der Unterstützung von Jugendprojekten motiviert uns an Changemaker #nature, dass junge Menschen aktiv in den Auswahlprozess einbezogen werden. Damit entscheiden wir als junge Jury, welche Jugendprojekte gefördert werden, und setzen so einen wichtigen Beitrag für Natur- und Klimaschutz. “

Die Gewinner:innen werden nicht nur finanziell unterstützt, sondern im Rahmen der Changemaker #nature Academy auch mit Workshops und Netzwerktreffen sowie bei der Medienarbeit begleitet.

„ Das neue Projekt unserer Stiftung Blühendes Österreich Changemaker #nature haben wir bewusst an die Generation der Zukunft adressiert, um ein noch stärkeres Bewusstsein für Biodiversität und Klimaschutz zu schaffen. Gerade die jungen Generationen wollen etwas bewegen und dieses Projekt gibt ihnen die Möglichkeit dazu “, hebt Elke Wilgmann, BILLA Vorständin, hervor.

Changemaker #nature wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie gefördert.

„ Biodiversität sichert die Lebensgrundlagen und ist eine zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Mit dem Biodiversitätsfonds haben wir eine Förderschiene geschaffen, die zur Umsetzung der österreichischen Biodiversitätsstrategie und Erreichung der österreichischen Biodiversitätsziele beitragen soll “, erläutert Gabriele Obermayr, Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.

Über Blühendes Österreich

Die BILLA-Stiftung Blühendes Österreich setzt sich für eine gesunde Umwelt und ökologisch nachhaltige Landwirtschaft ein. Deshalb fördert Blühendes Österreich seit 2015 rund 230 Bäuerinnen und Bauern, Naturschutzorganisationen, Gemeinden und andere Initiativen, die durch eine verantwortungsvolle Landwirtschaft und wertvolle Umweltprojekte unsere Lebensräume, Tiere und Pflanzen schützen. Bereits 1056 Hektar gefährdete Biotopflächen werden konkret gesichert. Die Website bluehendesoesterreich.at ist die stärkste digitale Plattform für Naturtourismus und Naturcontent. Im Naturerlebnis-Portal bündelt Blühendes Österreich an die 100 Organisationen mit tausenden Naturveranstaltungen pro Jahr. Die Citizen-Science-App „Schmetterlinge Österreichs“ ist mit über 50.000 Downloads und der dazugehörigen Desktop-Version eine der größten Naturbeobachtungs-Apps im deutschsprachigen Raum. bluehendesoesterreich.at

Wir suchen deine Ideen für mehr Natur- und Artenvielfalt! Wir suchen die herausragendsten Ideen zum Schutz unserer Natur und unseres Klimas - Youth Lead the Change! Jetzt einreichen: Ab 15.10.2022 geht's los!

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen & Kontakt:



Dr. Judith Terlizzi, Leitung Kommunikation Blühendes Österreich, +43 676 711 74 50, j.terlizzi @ bluehendesoesterreich.at