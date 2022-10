„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Anton Zeilinger und Claudia Kottal am 11. Oktober in ORF 1

Danach: „Milch und Honig“ und „Der Professor und der Wolf“

Wien (OTS) - „Willkommen Österreich“ meets Nobelpreis meets „Love Machine“! Am Dienstag, dem 11. Oktober 2022, begrüßen Stermann und Grissemann ab 21.55 Uhr in ORF 1 zwei besondere Gäste: Physiker und Neo-Nobelpreisträger Anton Zeilinger und Schauspielerin Claudia Kottal. Anschließend meldet sich „DIE.NACHT“ um 22.55 Uhr mit „Milch und Honig“: Die kulinarischen Abenteurer Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer beschäftigen sich in der fünften Folge mit dem Reifeprozess ihrer Käsesorten und produzieren Mozzarella di Bufala di Waldviertel. Um 23.45 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“. Und in der zweiten Folge der multimedialen Sendereihe von „ZIB 2“ und FM4 geht es um „Die Regierung“: In „Der Professor und der Wolf“ um 0.10 Uhr klären Peter Filzmaier und Armin Wolf, wer in der österreichischen Politik die Gesetze macht und was man als Minister/in können muss.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 21.55 Uhr

Der Nobelpreisträger und Physiker der Stunde, Anton Zeilinger, beehrt den Marxpalast mit einem Besuch. Zeilinger erhielt die Auszeichnung gemeinsam mit Alain Aspect und John Clauser für seine Experimente mit verschränkten Quantenzuständen. Was man sich darunter genau vorstellen kann und wie es sich anfühlt, dem exklusiven Kreis der Nobelpreisträger/innen anzugehören, verrät „Mr. Beam“ im Talk mit Stermann und Grissemann.

Außerdem ist Schauspielerin Claudia Kottal zu Gast. Nach „Love Machine“ ist sie nun auch in der ebenfalls vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Fortsetzung „Love Machine 2“ in einer der Hauptrollen zu sehen. In der Kinokomödie rund um den Callboy Georgy (Thomas Stipsits), läuft nicht immer alles nach Plan. So wie auch auf der Theaterbühne: Claudia Kottal ist nun im einzigartigen Punkmusical „Horses“ zu sehen, das coronabedingt mehr als zwei Jahre verschoben wurde und am 15. Oktober im WERK X-Petersplatz Premiere feiert. Im Talk verrät sie, ob „Horses“ die Fortsetzung des Klassikers „Cats“ ist und auf welche Eskapaden sich das Theaterpublikum freuen darf.

Neue Folge „Milch und Honig“ um 22.55 Uhr

Thomas Nowak, Florian Holzer und Ingo Pertramer widmen sich – nach „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“ – in der neuen sechsteiligen Serie „Milch und Honig“ den Licht- und Schattenseiten der Milchindustrie und der Honigproduktion. In der fünften Folge gestalten sie einen „Giornata Italiana“, einen italienischen Tag: Nach der Kontrolle des Reifegrades ihrer Käsen und der Rettung des Camemberts bei Johannes Lingenhel besuchen sie den Käsemacher Robert Paget, mit dem sie Mozzarella di Bufala di Waldviertel produzieren, um ihn anschließend bei Pizza und Gelato zu genießen.

Auf Flimmit (flimmit.at) kann „Milch und Honig“ schon jetzt gestreamt werden. Die bisherigen kulinarischen Abenteuer „Ochs im Glas“ und „Fisch ahoi!“ sind ebenfalls auf Flimmit abrufbar.

„Der Professor und der Wolf“ um 0.10 Uhr

„ZIB 2“ und FM4 präsentieren die multimediale Sendereihe, die das politische System in Österreich von Grund auf erklärt. Armin Wolf und Peter Filzmaier nehmen sich in der lockeren Atmosphäre der FM4-Studios mehr Zeit als sonst, um ganz grundsätzlich über Politik zu reden und wie sie in Österreich funktioniert. Weit weg von tagesaktuellen Schlagzeilen erklären sie die Basis dessen, wie die politischen Mechanismen in Österreich funktionieren. In der zweiten Folge geht es um die Regierung: Wer macht in der österreichischen Politik eigentlich die Gesetze? Und was muss man als Minister/in können? Peter Filzmaier und Armin Wolf sprechen über Politiker/innen, die Universal-Genies sind, weil sie hintereinander Sozialminister/in, Verkehrsminister/in und Gesundheitsminister/in sein können.

Die neue Sendereihe ist auf FM4 und als ZIB-2-Podcast-Spezial zu hören. Zu sehen ist der Podcast jeweils dienstags um 0.10 Uhr in ORF 1 anschließend an „Gute Nacht Österreich“. Außerdem wird er in den ORF-Onlineangeboten sowie Social-Media-Kanälen angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at