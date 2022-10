Happy Birthday, Lukas Resetarits! Der ORF gratuliert mit zahlreichen Programmen zum 75. Geburtstag

Mit u. a. „Stöckl“, Themenabenden in ORF 1 und ORF III und zwei Ö1-Sendungen

Wien (OTS) - Er ist der Doyen des österreichischen Kabaretts: Was er auf die Bühne bringt, ist einmalig, erstklassig und genial! Am Freitag, dem 14. Oktober 2022, feiert Lukas Resetarits seinen 75. Geburtstag – und das ORF-Fernseh- und Radioprogramm feiert mit und widmet dem Großmeister der heimischen Kleinkunst zahlreiche Programmpunkte. Am Donnerstag, dem 13. Oktober, ist er gemeinsam mit Thomas Stipsits zu Gast in „Stöckl“ in ORF 2. Am Freitag, dem 14. Oktober, steht der TV-Abend von ORF 1 im Zeichen des Jubilars: Er gibt sein Programm „Rückspiegel“ zum Besten, rätselt in „Was gibt es Neues?“ und begeistert in der ORF-Krimikomödie „Schwarzfahrer“. ORF III lässt ihn am Donnerstag, dem 20. Oktober, in der „Langen Nacht des Lukas Resetarits“ hochleben: mit der Neuproduktion „Die besten Momente zum 75. Geburtstag“, dem Kabarettabend „Lukas Resetarits & Friends“ und mit seinen Programmen „Zeit“, „Schmäh“ und „Unruhestand“. Auch Ö1 gratuliert dem österreichischen Kabarettisten und sendet am Sonntag, dem 16. Oktober, in „Menschenbilder“ das Porträt „Krowod – der Kabarettist Lukas Resetarits“ und in „Contra“ Auszüge aus seinem neuen Programm „Über Leben“.

Lukas Resetarits zu Gast in „Stöckl“ am 13. Oktober in ORF 2

Am Vorabend seines 75. Geburtstages ist Lukas Resetarits am Donnerstag, dem 13. Oktober, um 23.05 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Barbara Stöckl – und zwar gemeinsam mit Thomas Stipsits. Die zwei Kabarettisten, die beide Wurzeln im südburgenländischen Stinatz haben, verbindet eine besondere Beziehung: Der 35 Jahre jüngere Stipsits wird von Resetarits „mei Bua“ genannt, Resetarits von Stipsits wiederum „Onkel Erich“ – was nämlich eigentlich dessen erster Vorname ist.

ORF 1 gratuliert Lukas Resetarits am 14. Oktober zum 75. Geburtstag

Um 21.15 Uhr wirft Lukas Resetarits einen Blick in den „Rückspiegel“ und präsentiert auf der Bühne sein Schaffen der letzten Jahrzehnte. Er hat nämlich bei der Durchsicht der DVD-Gesamtausgabe seiner Programme einiges für sich wiederentdeckt. Und so kommentiert er Nummern, die immer noch Gültigkeit haben, und verbindet aktuelle Moderationen mit den Videoaufnahmen von einst. Anschließend um 22.30 Uhr wird Lukas Resetarits von Oliver Baier in dessen „Was gibt es Neues?“-Rateteam begrüßt. Sein 75. Geburtstag ist auch das Thema der Sendung, die er gemeinsam mit Eva Maria Marold, Gery Seidl, Leo Lukas und Viktor Gernot bestreiten wird – inklusive Promifrage von Dirk Stermann. Und um 0.10 Uhr geht Lukas Resetarits gemeinsam mit Andreas Lust, Roswitha Meyer und Sandra Cervik in Nikolaus Leytners gleichnamiger ORF-Krimikomödie unter die „Schwarzfahrer“. Der Architekturstudent Thomas (Andreas Lust) versucht sich zur Aufbesserung seines tristen Budgets als falscher Straßenbahnkontrollor. Bevor er zum Inkasso schreiten kann, wird er von einem vermeintlich echten Kontrollor erwischt. Der erweist sich aber selbst als kleiner Gauner namens Erich (Lukas Resetarits), und bald beginnt für das ungleiche Duo eine abenteuerliche Zusammenarbeit.

„Menschenbilder“ und „Contra“ am 16. Oktober auf Ö1

Das „Menschenbilder“-Porträt „Krowod – der Kabarettist Lukas Resetarits“ ist am Sonntag, dem 16. Oktober, ab 14.05 Uhr in Ö1 zu hören und beschreibt Resetarits’ Erinnerungen an seine Jugend, die von Fritz Schindlecker aufgezeichnet wurden. 1947 wird er in Stinatz geboren, 30 Jahre später spielt er sein erstes eigenes Solokabarett. In der Zeit dazwischen ist viel passiert: Er übersiedelt nach Wien, wird Ministrant bei Adolf Holl, studiert Psychologie, arbeitet am Bau und gründet die Beat-Band „Jerry and the G-Men“, wird zum „Gammler“, später Familienvater und „Traffic-Officer“ auf dem Flughafen Schwechat und beginnt sein politisches Engagement mit der „Arena“-Besetzung, bevor er sein Leben auf der Kabarett-Bühne fortsetzt. Ab 19.05 Uhr bringt „Contra“ Auszüge aus seinem neuen Programm „Über Leben“, in dem Lukas Resetarits Geschichten vom Leben, Erleben und Überleben für sein Publikum zusammengetragen hat.

Der Lukas-Resetarits-Abend am 20. Oktober in ORF III

Zum Auftakt der „Langen Nacht des Lukas Resetarits“ beinhaltet die Neuproduktion „Die besten Momente zum 75. Geburtstag“ (21.55 Uhr) zahlreiche Highlights aus seinen Kabarettprogrammen, unbekannte Schätze aus dem Archiv und Glückwünsche von u. a. Erwin Steinhauer über Klaus Eckel, Thomas Stipsits bis Birgit Denk – die allesamt das Bild eines großartigen Menschen und Künstlers zeichnen. Danach folgt mit „Lukas Resetarits & Friends“ (23.15 Uhr) ein launiger Abend aus der Wiener Stadthalle aus dem Jahr 2012 – mit den besten Nummern aus seinem langjährigen Kabarettschaffen. Im Spätabend präsentiert ORF III im „Sommerkabarett“ ab 0.40 Uhr einige der besten Programme des Jubilars: von „Zeit“ über „Schmäh“ und abschließend „Unruhestand“.

Lukas Resetarits auf Flimmit

Das Kabarettprogramm „70er – leben lassen“ über den optimistischen Geist der Siebzigerjahre und viele weitere Filme und Serien mit Lukas Resetarits findet man in einer Kollektion auf Flimmit.

