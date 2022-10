Schallmeiner/Grebien zum Welttag der Psychischen Gesundheit: Entstigmatisierung und Verbesserungen sind dringend notwendig

Grüne: Verbesserungen sollen durch Überarbeitung des Psychotherapiegesetzes und erneuerte Psychotherapieausbildung erreicht werden

Wien (OTS) - Psychische Erkrankungen werden in Österreich immer häufiger und damit steigt auch der Bedarf an der Arbeit von Psychotherapeut:innen und klinischen Psycholog:innen. Um die nachhaltige Verbesserung der Psychischen Gesundheit in Österreich sicherstellen zu können, wird derzeit das Psychotherapiegesetz überarbeitet. Der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, dazu: „Wir sehen die Problemstellung und packen an. Wir wollen die Ausbildung der Psychotherapeut:innen akademisieren, somit auch eine langfristige Qualitätssicherung schaffen, und internationale Standards verankern. Damit soll auch die Ausbildung niederschwellig zugänglich werden, gleichzeitig sollen mehr Ausbildungsangebote geschaffen werden.“

„Viel zu lange hat man in der Vergangenheit dem Thema psychische und seelische Gesundheit einen zu geringen Wert beigemessen. Die Covid-19-Krise hat hier leider wie ein Brandbeschleuniger gewirkt, immer mehr Menschen leiden an psychischen Krankheiten. Die steigenden Zahlen zeigen deutlich, dass es noch mehr Angebote und Aufklärung braucht", bekräftigt Heike Grebien, Sprecherin der Grünen für Menschen mit Behinderungen.

Im Zusammenhang mit der Pandemie kamen Jugendliche und Kinder stark unter Druck. Entsprechende Hilfsangebote und Unterstützungen sind wichtiger denn je. „Das wichtige und wirksame Projekt ‚Gesund aus der Krise‘ ist ein Musterbeispiel für die niederschwellige Betreuung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen mit psychischer Belastung oder Erkrankung. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass die Berufsgruppen interdisziplinär zusammenarbeiten und kooperieren. Mit ‚Gesund aus der Krise‘ haben wir auch eine gute Schablone für die zukünftige Versorgung in Sachen seelischer Gesundheit geschaffen. Dafür gebührt sowohl dem Berufsverband Österreichischer PsychologInnen als auch dem Berufsverband der klinischen Psycholog:innen sowie dem ÖBVP als Interessenvertretung der Psychotherapeut:innen in Österreich unser Dank“, sagt Schallmeiner.

