Denis DELVAL zum CEO der Ethypharm Group ernannt

SAINT-CLOUD, Frankreich (ots/PRNewswire) - Der Aufsichtsrat hat Denis DELVAL zum CEO der Ethypharm Group ernannt.

Denis DELVAL, Doktor der Pharmazie, ESSEC- und INSEAD-Absolvent, verfügt über eine beeindruckende Erfahrung in der Pharmaindustrie, wobei er seine gesamte Karriere in großen und mittelgroßen Konzernen (Bayer, Fournier Pharma, ALK, LFB) in Frankreich und auf internationaler Ebene durchlief.

Er bekleidete zunehmend wichtige Funktionen in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Strategie und schließlich in der Geschäftsleitung, hier zunächst in der französischen Tochter des dänischen Konzerns ALK, führend in der Desensibilisierungsbehandlung bei Allergien, dann in seiner Funktion als Senior Vice President Europe von ALK.

2017 wurde er zum CEO der LFB Gruppe ernannt, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf biologische Arzneimittel spezialisiert hat. In dieser Zeit hat er das Unternehmen umfassend weiterentwickelt und es auf allen Ebenen in eine auf gemeinsame Werte basierende Transformationsdynamik geführt.

„Ich bin stolz darauf, nun zu Ethypharm zu gehören, einem europäischen Unternehmen mit französischen Wurzeln, das sich auf Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) und Medikamente zur Injektion für Krankenhäuser spezialisiert hat. Ich freue mich darauf, Energien zu mobilisieren und die Entwicklung der Gruppe fortzuführen", so Denis DELVAL.

Über Ethypharm Group Ethypharm ist ein europäisches Pharmaunternehmen, das sich auf zwei therapeutische Bereiche spezialisiert hat: Indikationen des zentralen Nervensystems sowie injizierbare Medikamente für die Intensivmedizin. Ethypharm vermarktet seine Medikamente in Europa und in China direkt und arbeitet mit Partnern in Nordamerika und im Nahen und Mittleren Osten zusammen, wo die Nachfrage nach den Ethypharm-Medikamenten groß ist. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1 750 Mitarbeitende, die vorwiegend in Europa und China arbeiten.

Ethypharm kooperiert eng mit Behörden und Angehörigen der Gesundheitsberufe, um eine sachgerechte Verwendung seiner Medikamente zu gewährleisten und einer möglichst großen Zahl von Patienten Zugang zu diesen zu bieten.

Weitere Informationen zu Ethypharm finden Sie auf der Website www.ethypharm.com – oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

