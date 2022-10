Jugendrotkreuz alarmiert: Starke Zunahme psychischer Erkrankungen

Negativ-Zahlen am Welttag für psychische Gesundheit - Jugendrotkreuz bietet E-Learning-Kurs zum Thema psychische Erste Hilfe an

Wien (OTS) - Zentrales Thema der diesjährigen Jahreskonferenz des Österreichischen Jugendrotkreuzes war neben dem Ukrainekonflikt die psychische Belastung unter Jugendlichen. „Wie mehrere Studien zeigen, hat sich die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in den vergangenen Jahren alarmierend verschlechtert. So zeigt eine Studie der Kinder- und Jugendpsychiatrie Hall in Tirol (Sevecke, Exenberger, Wenter) eine besorgniserregende Zunahme von emotionalen Problemen bei 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Laut einer Studie der Universität Innsbruck (Kulcar, Juen) liegen die Zahlen bei jungen Erwachsenen teilweise noch höher (47 Prozent). Die Covid-19-Pandemie beeinträchtigte junge Menschen im Besonderen, zugleich wird die Situation durch die Klimakrise, den Ukrainekonflikt und die drohende Energie- und Finanzkrise befeuert“, erklärt Prof. Dr. Barbara Juen, Leiterin der psychosozialen Dienste im Österreichischen Roten Kreuz am heutigen Welttag für psychische Gesundheit.

Während man eine deutliche Verschlechterung der psychischen Gesundheit in allen Gruppen verzeichnen kann, sind Kinder und Jugendliche (inkl. junge Erwachsene bis 30 Jahren) die Hauptleidtragenden dieses Negativ-Trends. Psychische Symptome treten besonders häufig in Verbindung mit Stressoren wie etwa einer Reduktion akademischer Perspektiven, ökonomischen Problemen oder sozialen Einschränkungen auf. „Zahlreiche Forschungen belegen, dass der sozioökonomische Status klare Auswirkungen auf die psychische Verfassung von Kindern und Jugendlichen hat. Zu den benachteiligten Gruppen zählen vor allem Migrant:innen, Asylwerber:innen und wirtschaftlich schlechter gestellte Familien“, so Barbara Juen.

Das Österreichische Jugendrotkreuz setzt sich mit mehreren Unterstützungsangeboten aktiv für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein, aktuell wichtiger denn je. Der Online-Kurs www.roteskreuz.at/psychische-erstehilfe ermöglicht es speziell Erwachsenen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben (Eltern, Pädagog:innen, Betreuungspersonen), sich einfach Hintergrundinformationen rund um psychische Erkrankungen und einige andere Aspekte zu holen.

Bei time4friends engagieren sich ausgebildete Peers im Alter von 15 bis 18 Jahren, um anderen Jugendlichen in belastenden Situationen weiterzuhelfen. Über WhatsApp stehen die Peers des ÖJRK als Ansprechpartner:innen zur Verfügung. Ziel des Projektes ist es, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, ihre Freude oder Sorgen spontan mit Personen in ihrer Altersgruppe teilen zu können, auch wenn gerade kein Freund oder keine Freundin verfügbar ist. Das Angebot kann täglich von 18 bis 22 Uhr unter der Nummer +43 664 1070 144 in Anspruch genommen werden.

