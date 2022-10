„Das Wunder von Kapstadt“ mit Hamburger Produzentenpreis ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am vergangenen Freitag, dem 7. Oktober 2022, wurde Christian Popp (Producers at Work Film) für die ORF/ARD-Event-Produktion „Das Wunder von Kapstadt“ beim Filmfest Hamburg mit dem Hamburger Produzentenpreis „Deutsche Fernsehproduktion“ ausgezeichnet: 1967 wurde in Südafrika von dem Herzchirurgen Christiaan Barnard – er verbrachte seinen Lebensabend in Österreich und erhielt kurz vor seinem Tod die österreichische Staatsbürgerschaft – die weltweit erste Herztransplantation an einem Menschen durchgeführt. Inspiriert von dieser wahren Begebenheit und anlässlich Barnards Geburtstag, der sich im November dieses Jahres zum 100. Mal jährt, spielt Sonja Gerhardt in „Das Wunder von Kapstadt“ (Arbeitstitel „5 Stunden“) eine junge Ärztin, die mutig ihren Weg geht und in Kapstadt im Team von Barnard (Alexander Scheer) eine entscheidende Rolle bei dieser Pionierleistung übernimmt. Fritz Karl gibt einen Arzt und Gegenspieler des Professors, der ebenfalls an der Herztransplantation forscht und schließlich Barnard den Vortritt lassen muss. Die junge Wienerin Clara Wolfram ist in der Rolle der Assistentin von Christiaan Barnard zu sehen. Nach einem Drehbuch von Chris Silber führte Franziska Buch Regie, die Dreharbeiten fanden bis Ende April dieses Jahres in Prag und Kapstadt statt. In weiteren Rollen spielen u. a. Loyiso MacDonald, Thimo Meitner und Arnd Klawitter. Der ORF zeigt „Das Wunder von Kapstadt“ im Weihnachtsprogramm 2022.

Der Produktion sei es gelungen, so die Jury (Volker Einrauch, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent; Dayan Kodua, Schauspielerin, Autorin und Verlegerin, und Maike Rasch, Drehbuchautorin), „ein weltgeschichtliches Ereignis mit der Thematik des Kampfes der Frauen um berufliche Anerkennung spannend und unterhaltsam zu verbinden“. Das Preisgeld für diese Auszeichnung in Höhe von 25.000 Euro wird von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten (VFF) gestiftet.

„Das Wunder von Kapstadt“ ist eine Produktion von Producers at Work Film (Produzent: Christan Popp; Producer: Tobias Stille) mit Mia-Film im Auftrag der ARD Degeto für die ARD in Zusammenarbeit mit dem ORF.

