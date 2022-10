Pius Strobl ist Fundraiser des Jahres

Fundraising Verband Austria zeichnet den Leiter des Humanitarian Broadcasting im ORF für seine Verdienste um das Spendenwesen aus und vergibt Fundraising Awards 2022.

Wien (OTS) - Der Dachverband von Österreichs Spendenorganisationen (FVA) prämierte heute Abend in Wien die herausragendsten Leistungen in der Spender­kommunikation. Die renommierten Fundraising Awards wurden bereits zum 29. Mal an namhafte NPOs und ihre Agenturen verliehen. Höhepunkt war die Vergabe des Awards „Fundraiser des Jahres“ an Pius Strobl für sein außerordentliches Engagement um die Kommunikation gemeinnütziger Anliegen im ORF. Der Gründer und Gestalter von Licht für die Welt, Rupert Roniger, erhielt einen Sonderpreis für sein Lebenswerk.



Wenn von humanitärer Hilfe, Umweltschutz und Nachhaltigkeit in der österreichischen Medienlandschaft die Rede ist, dann fällt ein Name im selben Atemzug: Pius Strobl. Der Einsatz für das Gemeinwohl und ein nachhaltiger Umgang mit der Umwelt begleiten das Leben des gebürtigen Niederösterreichers bereits seit jeher. Ab 2007 übernahm er zentrale Aufgaben im ORF, war federführend bei der Einführung von ORF III und ORF SPORT+ und konzipierte die ORF-Nachhaltigkeits-marke MUTTER ERDE. Seit 2019 ist Strobl u.a. Kopf von LICHT INS DUNKEL sowie NACHBAR IN NOT, der mit Abstand größten Spendeninitiativen des Landes. Allein NACHBAR IN NOT hat seit der Gründung vor 30 Jahren 335 Mio. Euro für die Auslands- und Katastrophenhilfe in 18 Ländern gesammelt.

„ Dass gemeinnützige Organisationen ihre Wirkungen für die Gesellschaft so nachhaltig entfalten können, ist nur durch öffentliche Aufmerksamkeit für den Hilfsbedarf möglich. Pius Strobl zählt unzweifelhaft zu den herausragendsten Kommunikatoren gemeinnütziger Anliegen in unserem Land. Als Leiter der bedeutendsten medial getragenen Spendenaktionen nimmt er mehr als eine Schlüsselrolle in der Fundraisingszene ein “, unterstreicht Günther Lutschinger, Geschäftsführer Fundraising Verband Austria, bei der Prämierung von Pius Strobl als „Fundraiser des Jahres“ (Partner: DIRECT MIND).

Daran schließt sich auch Laudator Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, an: „ Wir als Hilfsorganisation sind dankbar, dass sich der öffentlich-rechtliche ORF mit seinem von Pius Strobl geführten Humanitarian Broadcasting dem Gemeinwohl und der demokratischen, unterschiedslosen Hilfe verschreibt. Pius Strobl ist seit vielen Jahren ein höchst aktiver Partner, der durch sein hervorragendes persönliches Engagement wesentlich dazu beiträgt, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird .“

Einen Sonderpreis für sein Lebenswerk erhielt Rupert Roniger, der Licht für die Welt in 27 Jahren von einem kleinen Verein zu einer internationalen Organisation mit über 250 Mitarbeitern aufgebaut und damit die NPO-Szene nachhaltig geprägt hat. Durch seinen grenzenlosen Einsatz ist es Roniger gemeinsam mit unzähligen Freiwilligen und rund 250.000 Spendern gelungen, das Augenlicht von mehr als einer Million Menschen zu retten und über 600.000 Kindern mit Behinderungen den Weg in die Selbständigkeit zu ermöglichen.



Fundraising Awards – Preisträger in den weiteren Kategorien

Der Award für die beste Fundraising Innovation des Jahres (Partner: BluFoxx) ging an die Caritas Erzdiözese Wien für ihre „nachbarschafft‘ Ukraine“ füreinand'-Mission. Angesichts des immensen Hilfsbedarfs in der Ukraine ist es durch dieses herausragende Projekt gelungen, innerhalb kürzester Zeit die ideale Plattform für die Koordination von Freiwilligen zu schaffen und den Bedarf an Sachspenden tagesaktuell zu kommunizieren. Damit konnten insbesondere junge Menschen zum Einsatz für die gute Sache bewegt werden.

In der Kategorie Fundraising Spot des Jahres (Partner: ORF) überzeugte die Hilfsorganisation MIVA Austria mit ihrer Spotkampagne unter dem Titel „Ihre Spende wird mobil“. Diese thematisiert die lebenswichtige Bedeutung von Mobilität in den ärmsten Regionen der Welt – zum Transport von Hilfsgütern oder zur Ermöglichung von Bildungschancen. Der Spot überzeugte durch seine emotionale Gestaltung bei gleichzeitig klarer Veranschaulichung des Spendenzwecks. Link zum Spot.

Die Caritas der Erzdiözese Wien setzte sich auch beim Award für die Fundraising Aktion des Jahres (Partner: ANT) durch. Unter dem Motto „Instagram Fundraiser für Ukraine Nothilfe“ wurde in Höchstgeschwindigkeit eine Kampagne ausgerollt, die eine Vielzahl an Influencern mobilisierte und zu einem beeindruckend hohen Spendenaufkommen in kurzer Zeit führte. Positiver Nebeneffekt: Durch die Kampagne konnte nachhaltig eine neue Zielgruppe erreicht werden.

Bei der Partnerschaft des Jahres (Partner: ERSTE Bank) holte Rettet das Kind Salzburg den Award für die langfristig wirkende Partnerschaft mit dem Radiosender Antenne Salzburg und dem EUROPAPARK Salzburg. Die gemeinsame vorweihnachtliche Benefizaktion „Deine Spende - mein Weihnachtspackerl“ findet heuer bereits zum zehnten Mal statt. Persönliche Wünsche ans Christkind der von der Organisation betreuten Kinder und Jugendlichen werden dabei im Radio übertragen, mit jährlich steigendem Zuspruch. Der Europapark unterstützt die Aktion mit eigenen Spendentrichtern.

In der Kategorie Fundraising Online Kampagne des Jahres (Partner: GRÜN Software Group) machte heuer die Oberösterreichische Tafel das Rennen. Mit dem auf Mikrospenden fokussierten Spendenaufruf „Einfach und nachhaltig für den neuen Sozialmarkt spenden!“ hat die Organisation unterschiedliche Kanäle perfekt genutzt, um neue Zielgruppen zu langfristig Spendenden zu machen.

Mit dem Award für das beste Direct Mailing des Jahres (Partner: Österreichische Post AG) holte die Caritas der Erzdiözese Wien den dritten Preis bei der heurigen Verleihung. Das Hausmailing der Gruft „Heute gibt es in der Gruft Schinkenfleckerl. Und morgen?“ verzeichnete nicht nur einen großen finanziellen Erfolg, sondern bescherte der Organisation auch eine außerordentlich hohe Anzahl an neuen Dauerspender*innen. Die einfache, emotionale, aber nicht stigmatisierende Botschaft überzeugte auf allen Ebenen.

In der im Vorjahr neu geschaffenen Kategorie Neuspender*innen-Kampagne des Jahres (Partner: BDO) wurde Ärzte ohne Grenzen für die Kampagne „MSF auf Tour mit Ed Sheeran“ prämiert. Für die Organisation verlief die auf eine eher junge Zielgruppe ausgerichtete Aktion überaus erfolgreich in puncto neuer Dauerspender.



Über die Fundraising Awards

Ziel der jährlichen Fundraising Awards ist es, hervorragende Leistungen in der Kommunikation mit Spendern vor den Vorhang zu holen. Die Fundraiserin/ der Fundraiser des Jahres wird vom Vorstand des FVA ernannt. Die Kür der anderen Kategorien erfolgt durch eine Fachjury erfahrener Fundraising-Experten. Insgesamt wurden heuer 39 Projekte eingereicht. Vergeben wurden die Awards im Rahmen des 29. Österreichischen Fundraising Kongresses, der von 10. bis 12.10. im Europahaus Wien stattfindet. Der Fundraising Verband Austria zählt aktuell 335 Mitglieder und widmet sich seit über 25 Jahren der Verbesserung der Rahmenbedingungen für das österreichische Spendenwesen sowie der Weiterentwicklung von Ausbildungs- und Qualitätsstandards im Fundraising.



Pressefotos der Awards-Gala (ab ca. 20 Uhr)

