1,354 Millionen sahen erste Hochrechnung zur Bundespräsidentenwahl in ORF 2

Insgesamt 3,8 Millionen beim Wahlsonntag

Wien (OTS) - Knapp nach 17.00 Uhr war es so weit und bis zu 1,354 Millionen Menschen in Österreich sahen die erste Hochrechnung am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, zur Bundespräsidentenwahl in ORF 2. Im Schnitt waren zwischen 17.00 und 19.00 Uhr 1,189 Millionen bei 53 Prozent Marktanteil live via ORF 2 dabei, in den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil bei 45 bzw. 52 Prozent. Den Topwert erreichte gestern „Bundesland heute“ mit den regionalen Wahlergebnissen und 1,586 Millionen bei 58 Prozent Marktanteil vor der „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 1,575 Millionen bei 52 Prozent Marktanteil. Das abschließende „IM ZENTRUM“ zur Wahl erreichte mit 31 Prozent Marktanteil den zweithöchsten Wert des Jahres.

Insgesamt ließen sich 3,811 Millionen (weitester Seherkreis) die mehr als fünfstündige Live-Berichterstattung in ORF 2 am Wahlsonntag nicht entgehen, das sind 51 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

Auf news.ORF.at und dem Sonderkanal ORF.at/hofburg22 wurde am Wahlsonntag ein umfangreiches und minutenaktuelles Angebot bereitgestellt, das von einem Live-Ticker über alle Hochrechnungen und dynamisch aufbereiteten Detailergebnissen bis zu ausführlichen Storys inkl. Analysen und Reaktionen sowie Videos und Bildern zum Wahlabend reichte. Laut interner Statistik wurde die Wahltags-Berichterstattung bis inkl. Montag früh mit insgesamt ca. 9,2 Millionen Page Impressions von den Userinnen und Usern intensiv genutzt.

Die via Web und App verfügbaren umfassenden Video-Streaming-Angebote des ORF zum Wahlsonntag fanden ebenfalls hohes Publikumsinteresse:

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote gestern in Österreich insgesamt 315.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 891.000 Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 7,5 Millionen Minuten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at