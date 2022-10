Gewinne ein gratis Interrail-Ticket. Am 11. Oktober startet die nächste Bewerbungsrunde!

LR Eichtinger: Erfolgreiche EU-Initiative DiscoverEU erfreut sich in Niederösterreich großer Beliebtheit.

St. Pölten (OTS/NLK) - Am 11. Oktober 2022 startet pünktlich um 12.00 Uhr (MESZ) zum siebenten Mal die Bewerbungsrunde für ein gratis Interrail-Ticket für Reisen quer durch Europa. Offen ist der Call bis Dienstag, den 25. Oktober 2022, 12.00 Uhr (MESZ). Zu buchen ist das Ticket zwischen 1. März 2023 und dem 29. Februar 2024 und gilt 30 Tage lang. Teilnahmeberechtigt sind alle junge Menschen, die zwischen dem 1. Jänner 2004 und dem 31. Dezember 2004 geboren sind. Europa-Landesrat Martin Eichtinger betont im heurigen Europäischen Jahr der Jugend: „Jungen Menschen die Chancen zu geben, alle Länder der Europäischen Union per Bahn völlig kostenfrei zu bereisen, ist einfach einmalig. Jugendliche leben so die europäische Identität und lernen unsere europäischen Werte kennen und schätzen.“

Nadine Fichtinger (19) aus dem Waldviertel ist eine der glücklichen Gewinner eines Interrail-Tickets. Nach erfolgreich bestandener Matura ging es im September jetzt endlich los. Nadine bereiste ihre Traumdesinationen Italien, Frankreich, Monaco und die Schweiz. „Ich konnte durch die Reise vier Länder besuchen, wobei drei davon komplett neu für mich waren. Ich würde Interrail weiterempfehlen, wenn man viele Länder auf einmal bereisen möchte oder mehrere Stopps in einem Land machen möchte“, so Nadine im Gespräch mit EU-Landesrat Martin Eichtinger und weiter: „Natürlich fühlt man sich besser, wenn man statt dem Flugzeug oder dem Kreuzfahrtschiff den Zug nimmt, keine Frage. Leider sind die Schienennetze nicht so gut ausgebaut, um ausschließlich mit dem Zug zu reisen, man muss oft mehrfach umsteigen. Für mich stellte sich beim Planen meiner Reise auch die Kostenfrage, da Zugreisen natürlich teuer sind, aber mit dem gratis Interrail-Ticket hat sich dieses Problem gelöst.“

DiscoverEU ist eine Initiative der Europäischen Union und ermöglicht jungen Menschen Europa kostenfrei mit dem Zug zu bereisen. Im April dieses Jahres hat die sechste Bewerbungsrunde stattgefunden. Österreichweit haben sich 1.047 Jugendliche um Tickets beworben. Über die 715 Tickets, die infolge an Österreich vergeben wurden, konnten sich auch 148 Jugendliche aus Niederösterreich freuen. Die nächste Bewerbungsrunde startet am 11. Oktober 2022.

Weitere Informationen: https://www.noeregional.at/discover-eu/, NÖ.Regional, Barbara Ziegler, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Telefon+43 676 88 591 321, E-Mail barbara.ziegler @ noeregional.at.

