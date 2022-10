Funk ist klimaneutral

Wien (OTS) - Für das Jahr 2022 hat Funk das avisierte Ziel erreicht, klimaneutral zu werden. Dazu wurde der aktuelle CO2-Footprint des Unternehmens ermittelt und die verbliebenen Treibhausemissionen kompensiert. Funk erreicht damit eine wichtige Stufe in der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie.

Funk baut sein ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement kontinuierlich aus. Als familiengeführtes Unternehmen in der fünften Generation ist das Engagement in nachhaltigen Themen generisch gewachsen. Entlang der ESG-Kriterien sieht sich der größte unabhängige Versicherungsmakler und Risk Consultant im deutschsprachigen Raum in besonderer Verantwortung – für die eigenen Mitarbeitenden und die Kunden.

Mit der Erhebung des CO2-Footprints schafft das Unternehmen nun eigene Transparenz. Funk hat bereits einige Maßnahmen umgesetzt, um Emissionen zu verringern, z. B. durch Ökostrom, moderne Klimatechnik und LED-Beleuchtung, Abfallvermeidung, papierlose Bearbeitung und die Reduzierung von Printmaterialien. Die (noch) unvermeidbaren und verbleibenden Treibhausemissionen werden über den Kauf von Zertifikaten kompensiert. Dabei arbeitet Funk mit seinem langjährigen Partner Forliance zusammen. Funk hat sich für das zertifizierte Klimaschutzprojekt „CO2OL Tropical Mix“ in Panama entschieden und unterstützt das Aufforstungsprojekt bei der Speicherung von CO2. „CO2OL Tropical Mix“ ist eines der ersten Landnutzungs- und Forstprojekte, die erfolgreich nach dem renommierten Gold Standard zertifiziert wurden.

Baumpflanzungen sind ein wichtiger Beitrag für den Umweltschutz. Deshalb unterstützt Funk bereits seit 2019 in Myanmar ein Aufforstungsprojekt. Dort sind nun mehr als 190.000 Mangroven Teil eines nachhaltig bewirtschafteten Ökosystems, das mithilfe lokaler Gemeinden errichtet wurde. Mario Heinisch, geschäftsführender Gesellschafter bei Funk Austria: „ Innerhalb der D-A-CH-Region haben wir uns das Ziel gesetzt, eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie zu verfolgen. Wir sind stolz darauf, die Klimaneutralstellung erreicht zu haben und möchten mit diesen Maßnahmen wesentliche Impulse in der Versicherungsbranche setzen. “

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit bei Funk erfahren Sie auf unserer Website: www.funk-austria.com/csr

