15 Jahre Forum Frohner

Neue Ausstellung „Die Zeichnung entsteht im Kopf“ und Werkverzeichnis zum Jubiläum

Krems (OTS) - Das Forum Frohner im ehemaligen Minoritenkloster in Krems-Stein ist dem österreichischen Künstler Adolf Frohner (1934–2007) gewidmet. Frohner zählt zu den wichtigsten österreichischen Künstler:innen der Nachkriegsmoderne. Er ist vor allem für seine expressive Malerei und Bildhauerei sowie für seine Zeichnungen bekannt.

Das Forum Frohner greift impulsgebende Themenbereiche aus Frohners Werk und Wirken auf und setzt diese in wechselnden Ausstellungen mit nationalen und internationalen Künstler:innen in Beziehung. 2022 feiert das Forum Frohner sein 15-jährigens Bestehen. Unter dem Architekten Lukas Göbl wurde der Bau 2007 als zeitgenössischer White Cube in das Ensemble des Minoritenklosters eingefügt und gemäß der Idee des antiken Forums als Ort des Gesprächs und Diskurses zum Minoritenplatz hin offen gestaltet. Charakteristisch für das Ausstellungshaus ist die Synthese von historischer Architektur und zeitgenössischem Anspruch.

Die Zeichnung entsteht im Kopf

Im Jubiläumsjahr steht das zeichnerische Werk Frohners im Mittelpunkt. Die Anzahl der Arbeiten auf Papier, also grafische und zeichnerische Werke, übersteigt jene der Malerei bei weitem und demonstriert die Gewichtung der Zeichnung innerhalb seines Œuvres.

Die Ausstellung „Die Zeichnung entsteht im Kopf. Frohner als Zeichner“, die am kommenden Samstag, 15. Oktober 2022 um 11.00 Uhr eröffnet wird (freier Eintritt bis 13.00 Uhr) und bis 26. März 2023 läuft, gibt einen umfassenden Überblick über das zeichnerische Werk Frohners. Deutlich wird Frohners typischer experimenteller Umgang mit dem Medium: In seinen Zeichnungen kombiniert er Grafit, Kohle, Buntstift, Tuschfeder oder Kreide. Verschiedene Materialien führt er in der Collage zusammen. Frohners Strich reicht dabei von der geführten Linie zur spontanen Setzung, von der zarten Strichlierung zur massiven Spur. Immer wieder verlässt er den klassischen Malgrund Papier und macht die Leinwand oder Holzplatte zum Bildträger der Zeichnung.

„ Mit der Ausstellung stellen wir Adolf Frohner als Künstler vor, der auf spannende Weise mit dem Medium Zeichnung experimentiert. Wir freuen uns, dass wir zeitgleich den dritten Band des Werkverzeichnisses von Adolf Frohner herausbringen, der ebenso der Zeichnung gewidmet ist. Mit der Schau und der Publikation würdigen wir das 15-jährige Bestehen des Forum Frohner “, betonen die Kurator:innen der Ausstellung Dieter Ronte und Elisabeth Voggeneder.

In der Ausstellung zu sehen sind Hauptwerke aus allen Perioden. Diese reichen von frühen Selbstporträts, über die Anfänge der Darstellung der Figur hin zum Abstrakten, bis zur Wiederentdeckung des Realen anhand des Themas der meist weiblichen Figuren. Schlüsselwerke der Schau sind der monumentale Zyklus „Reflexionen zu Adalbert Stifter“ aus den 1960er- sowie Blätter aus der Serie „Metamorphosen“ aus den 1980er-Jahren. Mit zahlreichen bisher unbekannten Werken gewährt die Ausstellung auch einen neuen, überraschenden Einblick in Frohners Zugang zum Linearen.

Der Grundton aller Perioden ist die Auseinandersetzung mit existenziellen Fragestellungen des Menschseins, etwa anhand der Analyse des menschlichen Kopfes, ein Leitmotiv der Schau. Damit skizziert die Ausstellung Frohners Position als bedeutender Vertreter der Klassischen Moderne.

Werkverzeichnis: Adolf Frohner. Zeichnung

Aus Anlass seines 15-jährigen Bestehens veröffentlicht das Forum Frohner begleitend zur Ausstellung den dritten Band des Werkverzeichnisses, der ebenso Frohners Zeichnungen gewidmet ist. Neben den Herausgeber:innen Dieter Ronte und Elisabeth Voggeneder zeichnen die Autor:innen Berthold Ecker, Susanne Neuburger, Joachim Rössl und Kristian Sotriffer für die Textbeiträge verantwortlich. Die im Kerber Verlag herausgegebene, 311 Seiten umfassende Publikation ist im Museumsshop erhältlich.

Die Zeichnung entsteht im Kopf

Frohner als Zeichner

15.10.2022–26.03.2023

FORUM FROHNER

Minoritenplatz 4, 3500 Krems-Stein

www.forum-frohner.at

