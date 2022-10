1. Österreichischer Kompostkongress am 3. Und 4. November 2022

Wien (OTS) - Der KBVÖ (Kompost & Biogas Verband Österreich) organisiert seit 2009 sehr erfolgreich den IPT (internationalen Praktikertag) als eine große Maschinenvorführung für die Kompostbranche, die alle 2 Jahre stattfindet. Am 3. Und 4. November findet erstmalig der 1. Österreichische Kompostkongress in Wieselburg statt.

Die Zeichen der Zukunft stehen in vielen Bereichen auf Veränderung und es werden auch auf die Kompostbranche neue Herausforderungen zukommen.

Mit diesem hochkarätigen Fachkongress bieten wir der Kompostbranche die Möglichkeit, zu wichtigen Fachthemen auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben.

Die zentralen Themen des Fachkongresses:

Recht/Qualitätssicherung

Stand der Technik

Mikroplastik/Status biologisch abbaubare Wertstoffe

Technologien zur Störstoffentfrachtung

Technologien zur kombinierten Bioabfallvergärung mit Kompostierung

Die KVO (Kompostverordnung) ist ein Meilenstein für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Nach 20 Jahren ist die KVO in die Jahre gekommen und muss novelliert werden. Rechtliche Neuerungen stellen immer auch besondere Herausforderungen dar. Dies trifft vor allem für unsere Tätigkeit als Interessensvertretung der Kompostbranche zu. Der KBVÖ drängt schon lange darauf die Rahmenbedingungen der Kompostierung auf den aktuellen Stand zu bringen und begrüßt die Novelle der Kompostverordnung. Als Fachvertretung bekamen wir die Gelegenheit fachlichen Input einzubringen und an der Erstellung des Entwurfes der Kompostverordnung in Teilbereichen mitzuwirken.

Neben der Novellierung der KVO wird derzeit auch der Stand der Technik der Kompostierung aktualisiert. Wesentliche Punkte umfassen die technischen und betrieblichen Voraussetzungen zur Einhaltung der rechtlichen und biologischen Mindestanforderungen für eine emissionsarme Prozessführung mit dem Ziel einer hohen Kompostqualität.

Nährstoffressourcen werden in Zukunft enorm an Bedeutung gewinnen. Kurze Transportwege nach der getrennten Sammlung, professionelle Verarbeitung in qualitätsgesicherten Anlagen mit geringem Energiebedarf bzw. mit zusätzlicher Energieproduktion und sachgerechte Anwendung von Komposten zur Düngung und Bodenverbesserung sind die beste Voraussetzung um Antworten auf relevante, ökologische Themen wie Biodiversität, Bodenfruchtbarkeit und Schutz der Böden gegen Erosion und Humusabbau zu geben.

Weitere aktuelle Schwerpunkte sind der Aktionsplan gegen Mikroplastik und zahlreiche Projekte zum Thema Störstoffe.

Unsere Branche ist aktuell mit zahlreichen, spannenden Herausforderungen konfrontiert. Herausforderungen, die wir am besten gemeinsam angehen. Der diesjährige Kongress verspricht herausragende Beiträge aus Wissenschaft und Praxis, bietet Gelegenheit sich einzubringen und natürlich auch einen hervorragenden Rahmen zum Gedankenaustausch und Netzwerken.





Programm 3. November 2022

09:00 Uhr Eröffnung

Als Ehrengäste dürfen wir Frau Bundesministerin Leonore Gewessler (per Videobotschaft), Herrn Bundeskoordinator Johann Mayr von der ARGE AWV und Herrn Vizepräsident Ing. Lorenz Mayr von der Landwirtschaftskammer NÖ begrüßen.

09:30 Uhr Session 1: Recht/QS

13:30 Uhr Session 2: Stand der Technik

14:30 Uhr Session 3: Technologie Störstoffentfrachtung in der Sammlung

16:05 Uhr Session 4: Mikroplastik/Status biologisch abbaubare Wertstoffe

17:10 Uhr Zusammenfassung, Abschluss und Ehrung

17:40 Uhr Abendveranstaltung





Programm 4. November 2022

08:00 Uhr Come-together

08:30 Uhr Technologien zur Störstoffentfrachtung, Kombination von Vergärung und Kompostierung

10:30 Uhr Besichtigung Kompostanlage Kaninghof

17 Fachaussteller der Kompostbranche begleiten den Kongress.

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Prädikat „Sauberhafte Feste“ in Kooperation mit dem Land NÖ. Wir sind mit dem österreichischen Umweltzeichen für Bildungsanbieter ausgezeichnet.

Alle Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier und das Programm finden Sie hier.

Presseteilnahme: Wir laden Sie herzlich ein, bei unserem Kompostkongress als PressevertreterIn kostenfrei teilzunehmen und bitten bei Interesse um fixe Anmeldung, damit wir Ihren Platz reservieren können.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

