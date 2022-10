AVISO: Promoting the Best Awards 2022

Die „Besten der Besten“ der österreichischen Rechtsbranche

Wien (OTS) - Zum 5. Mal werden die Promoting the Best Awards 2022 von Women in Law in Kooperation mit der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjuristen (VUJ) an Jurist:innen, Rechtsabteilungen und Rechtsanwaltskanzleien vergeben, die sie sich besonders verdient gemacht haben.

Interessierte Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen! Bitte um Akkreditierung unter office @ future-law.at.



Promoting the Best Awards 2022

Datum: 11.10.2022, 18:30 - 21:30 Uhr

Ort: Hotel Grand Ferdinand

Schubertring 10-12, 1010 Wien, Österreich

Url: https://promotingthebest.at/

