BioBASE Kompass macht Bioökonomie & Kreislaufwirtschaft sichtbar

BioBASE launcht mit dem BioBASE Kompass die erste Datenbank für Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft.

Bioökonomie, die Nutzung nachwachsender Rohstoffe, und Kreislaufwirtschaft, die Wieder- und Weiterverwendung von Produkten & Materialien werden in Zeiten von Klima- und Energiekrise immer wichtiger. Trotzdem waren diese Themen bis jetzt nicht ausreichend sichtbar. Mit dem BioBASE Kompass bildet BioBASE nun die Akteur:innen, Rohstoffe und Aktivitäten in Österreich auf einer Karte ab, verknüpft sie miteinander und stellt so die Prozessketten der Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft auf einer Karte und einfach zum Durchklicken dar. Unternehmen oder wissenschaftliche Organisationen erhöhen dadurch einerseits ihre Sichtbarkeit und profitieren andererseits von einer Übersicht über potenzielle Partner:innen im Bereich biobasierter Rohstoffe und Produkte. Für Bundesministerin Leonore Gewessler ist der BioBASE Kompass ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung in Richtung einer biobasierten und kreislaufgeführten Wirtschaftsweise: „ Unser Wirtschaftssystem ist zu oft auf Verschwendung programmiert: Wir benutzen wertvolle Rohstoffe, stellen daraus Produkte her und entsorgen diese oft schon nach sehr kurzer Zeit. Die Ressourcen unseres Planeten sind endlich und wir müssen lernen mit ihnen sparsam umzugehen. Der BioBASE Kompass hilft uns dabei. Mit einer nachvollziehbaren Darstellung der Prozesse von Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie sowie einer Übersicht aktiver Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft erhöhen wir die Sichtbarkeit und erleichtern die Zusammenarbeit in diesem Bereich. “



Bioökonomie & Kreislaufwirtschaft vorantreiben

Das übergeordnete Ziel des BioBASE Kompass ist es, die Vernetzung der in diesen Bereichen aktiven Akteur:innen in Österreich sichtbar zu machen. Mit dem BioBASE Kompass wird interessierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen ein Werkzeug in die Hand gegeben, das ihnen ihre Suche nach Kunden und -innen, Rohstofflieferant:innen, aber auch neuen Anwendungen und Forschungsaktivitäten erleichtert. Durch die Verknüpfung von unternehmensspezifischen Aktivitätsfeldern mit Tätigkeitsbereichen von Forschungseinrichtungen sowie Stellen der öffentlichen Hand entstehen im BioBASE Kompass dynamische Prozessketten. Vorerst umfasst die Datenbank nationale Aktivitäten. Regelmäßige Updates sowie eine Erweiterung der Prozessketten zu Stoffflüssen inkl. Quantifizierung und Regionalisierung durch weitere Suchfilter sind geplant.

Wer profitiert vom BioBASE Kompass?

Der BioBASE Kompass richtet sich an alle Unternehmen und wissenschaftliche Akteur:innen, die im Bereich Bioökonomie und / oder Kreislaufwirtschaft tätig sind oder sein wollen. Darunter fallen etwa Anbieter:innen von Reststoffen, die neue Kunden- und Kundinnen, Verwertungswege oder Forschungskooperationen suchen, oder Anbieter:innen von Bioökonomie /Kreislaufwirtschaftsprodukten, die auf der Suche nach alternativen Anbieter:innen von bestimmten Roh- und Reststoffen sind. Aber auch wissenschaftliche Institute, die wissen möchten, welche Wertschöpfungsketten von bestimmten Rohstoffen ausgehen, profitieren vom BioBASE Kompass.

BioBASE Partner:innen sehen mehr!

Die Vollversion des BioBASE Kompass ist BioBASE Partner:innen vorbehalten. Diese profitieren auch von der namentlichen Nennung im Kompass. Alle anderen haben beschränkten Zugriff.



Dieses Projekt wird im Auftrag des BMK durchgeführt und mit Mitteln der FFG finanziert.

