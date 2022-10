Olympiasieger Eliud Kipchoge: Marathon unter zwei Stunden in Wien war „mein stolzester Moment“.

Vienna City Marathon feiert drittes Jubiläum des Weltereignisses mit zwei Laufevents in der Prater Hauptallee

Wien (OTS) - Der Vienna City Marathon (VCM) feiert am 12. Oktober mit zwei Laufevents in Wien den dritten Jahrestag von Eliud Kipchoges grandiosem Marathon unter zwei Stunden. Unterstützung für den Lauf-Feiertag kommt von niemand Geringerem als von Kipchoge selbst. Der Olympiasieger und Weltrekordhalter ruft in einer Videobotschaft zur Teilnahme auf und betont darin: „Mein stolzester Moment war das Durchbrechen der 2-Stunden-Marke bei der INEOS 1:59 Challenge in Wien.“



Am Mittwoch gehen im Leichtathletik-Welterbe Prater Hauptallee Laufbewerbe von Vienna City Marathon und INEOS über die Bühne: ab 16 Uhr die „INEOS Kipchoge 1:59 1 Minute Challenge“, ab 18 Uhr der „VCM Tribute to Eliud“.

Beim ersten Bewerb testen alle Interessierten, ob sie auf einer kurzen Strecke das Marathontempo von Eliud Kipchoge schaffen. Beim „Tribute“ laufen die Teilnehmenden so weit wie möglich in der vorgegebenen Zeit von 1:59:40,2 Stunden.

„Wir wollen gemeinsam mit allen Laufbegeisterten den Spirit von Eliud hochleben lassen und zur Bewegung motivieren. Der 12. Oktober ist für uns jedes Jahr ein großartiger Anlass dazu. Das gilt dieses Mal umso mehr, weil wir im Frühjahr den 40. Vienna City Marathon feiern“, sagt VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu. Die Jubiläumsveranstaltung findet am 23. April 2023 statt.

Videomessage Eliud Kipchoge zum VCM Tribute to Eliud am 12.10.2022 - Credit: INEOS

Fotos INEOS 1:59 Challenge - Credit: VCM / Michael Gruber

Fotos VCM Tribute to Eliud 2020 - Credit: VCM / Leo Hagen

Bilder und Videos werden für die redaktionelle Verwendung nur in direktem Zusammenhang mit dem "VCM Tribute to Eliud" und der "INEOS Kipchoge 1:59 1 Minute Challenge" am 12.10.2022 sowie dem Vienna City Marathon zur Verfügung gestellt.





INEOS Kipchoge 1:59 1 Minute Challenge

„Bist du so schnell wie Eliud Kipchoge? 352,6 Meter in einer Minute.“

Unter diesem Motto kann bei der INEOS Kipchoge 1:59 1 Minute Challenge jede und jeder versuchen, die vorgegebene Strecke von 352,6 Meter in Kipchoges 1:59:40 Marathon-Rekordtempo zu laufen. INEOS stellt in Wien diese Laufaktion erstmals vor.

Eliud brauchte genau eine Minute dafür und lief dieses Tempo 119 Mal in Folge. Eigentlich unglaublich. Wie lange brauchst du?

Mittwoch, 12. Oktober 2022

16-17:45 Uhr, Prater Hauptallee beim „Kipchoge-Ziel“ (Bereich Stadionbad / Meiereistraße)

Strecke: 352,6 Meter auf der Prater Hauptallee

Zeitnehmung: Chip in der Startnummer

Anmeldung & Startnummer vor Ort, Teilnahme kostenlos.





VCM Tribute to Eliud

Laufe so weit du kannst in 1:59:40,2 Stunden. Alleine oder in 2er-Teams.

Genau dort, wo Eliud in die Geschichtsbücher und unsere Herzen gelaufen ist. In Wien auf der Prater Hauptallee.

Mittwoch, 12. Oktober 2022

Start 18:00 Uhr, Prater Hauptallee

Anmeldung: www.vienna-marathon.com/tribute-to-eliud

Die Teilnehmenden laufen auf einem 2-km-Pendelkurs und können sich auf eine persönliche Start-Message von Eliud Kipchoge, Musik, Moderation, das Originalvideo des 1:59-Marathons, Verpflegung, Eliud-Goodies und weitere Überraschungen freuen. Während des VCM Tribute to Eliud laufen sie bei jeder Runde auch über die 352,6 Meter der INEOS Kipchoge 1:59 1 Minute Challenge.





Bahnbrechender Meilenstein der Leichtathletik-Geschichte

Eliud Kipchoge ist am 12. Oktober 2019 in der Zeit von 1:59:40,2 Stunden in Wien als erster Mensch die Marathondistanz unter zwei Stunden gelaufen. Dieses Ereignis hat ein Millionenpublikum begeistert. Die im Rahmen der INEOS 1:59 Challenge erzielte Marke gilt bekanntlich nicht als offizieller Weltrekord. Diesen hat Kipchoge erst am 25. September in Berlin auf 2:01:09 Stunden verbessert. Selbst der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat Kipchoges Leistung von Wien jedoch als einen der „größten bahnbrechenden Meilensteine der Geschichte der Leichtathletik“ bezeichnet.

VCM-Team ermöglichte Weltereignis

Der Vienna City Marathon war im Sommer und Herbst 2019 mit seinem gesamten Team als lokaler Veranstalter im Einsatz, um das Weltereignis der INEOS 1:59 Challenge zu organisieren und umzusetzen. Die Arbeiten erfolgten in Abstimmung mit dem Auftraggeber INEOS sowie den Event-Partnern London Marathon Events und Global Sport Communications – der Managementagentur von Kipchoge. Ausschlaggebend für die Durchführung der INEOS 1:59 Challenge in Wien waren die unvergleichlichen Laufbedingungen in der Prater Hauptallee, das Wohlwollen der Stadt und die Expertise des VCM-Teams als Event-Veranstalter mit vorangegangenen Highlights wie den aufsehenerregenden Starts von Haile Gebrselassie und Paula Radcliffe.

Mythos Hauptallee: Welterbe fürs Laufparadies

Der Schauplatz des Rennens, die Prater Hauptallee, wurde im Frühjahr 2022 auf Initiative des Vienna City Marathon mit der World Athletics Heritage Plaque ausgezeichnet. Dafür gab es dank der 200-jährigen Laufgeschichte dieses Ortes viele Gründe, ein wichtiger davon war der Lauf von Kipchoge. Die Welterbe-Plakette befindet sich gemeinsam mit einer Freiluft-Ausstellung in der Prater Hauptallee.





Anlauf zum 40. Vienna City Marathon

Der VCM Tribute to Eliud ist Teil der Erste Bank Sparkasse Running Initiative und wird von den Veranstaltungspartnern Erste Bank Sparkasse, Wiener Städtische Versicherung, Stadt Wien Marketing und dem Sportamt der Stadt Wien unterstützt.



Der VCM Tribute to Eliud ist der erste von mehreren Läufen, die das VCM-Team im Anlauf zum 40. Vienna City Marathon am 23. April 2023 plant, um gemeinsame Erlebnisse und eine gute Vorbereitung für den VCM zu ermöglichen. Termine für weitere Laufbewerbe in Wien sind 11. Dezember 2022, 29. Jänner 2023 und 12. März 2023.







Rückfragen & Kontakt:

Vienna City Marathon

Mag. Andreas Maier

Unternehmenskommunikation & Sport

+43 650 350 14 88

andreas @ vienna-marathon.com

vienna-marathon.com