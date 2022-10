Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Große Freude über Wiederwahl von Alexander Van der Bellen

Wien (OTS) - Über das klare Votum für Alexander Van der Bellen freuen sich die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, Judith Pühringer und Peter Kraus. "Wir haben Alexander Van der Bellen vom ersten Tag an unterstützt und freuen uns über die heutige Bestätigung seines Kurses im ersten Wahlgang. In politisch so stürmischen Zeiten wie diesen ist es gut, sich in der Hofburg auf Stabilität verlassen zu können", so Kraus.



Co-Vorsitzende Judith Pühringer ergänzt: „Zwei Drittel aller Wiener:innen haben die verantwortungsvolle Politik von Alexander von Van der Bellen wiedergewählt und sich für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und ein soziales Europa entschieden. Wir sind sind überwältigt“.

