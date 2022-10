Reaktion der Wiener Volkspartei auf die Präsidentschaftswahl

Gratulation an Alexander Van der Bellen zur Wiederwahl

Wien (OTS) - „Politische Stabilität ist gerade in diesen Zeiten notwendig und wichtig. Ich freue mich daher über dieses klare Wahlergebnis. Im Namen der Wiener Volkspartei darf ich Alexander Van der Bellen zur heutigen Wiederwahl gratulieren“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in Reaktion auf das erste valide Ergebnis der heutigen Präsidentschaftswahl.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at