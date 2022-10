Kaineder: Ein großer Erfolg für Alexander van der Bellen – Österreich hat Stabilität, Zusammenhalt und Verantwortungsbewusstsein gewählt

Die Republik wird auch weiterhin umsichtig und besonnen geführt – Ergebnis ist klare Absage an Populismus – Alexander van der Bellen agiert auf festem Grünen Wertefundament

Linz (OTS) - „Alexander van der Bellen ist und bleibt Bundespräsident der Republik Österreich. Und das mit einem klaren Votum, zu dem wir dem Bundespräsidenten aufrichtigst gratulieren. Die Wähler:innen haben ihre Stimme der Stabilität und umsichtigen Staatsführung gegeben. Und dafür danken wir zutiefst. Sie haben unzweifelhaft dafür gesorgt, dass Besonnenheit, Erfahrung und Kompetenz das Land durch diese stürmischen Zeiten führen. Sie haben nicht Populismus und Abschottung gewählt, sondern Verantwortungsbewusstsein, Ausgleich und internationale Reputation. Bundespräsident Alexander van der Bellen wird als große Persönlichkeit das Land auch weiterhin sicher führen, wie er es bis jetzt getan hat“, zeigt sich der Landessprecher der Grünen OÖ, LR Stefan Kaineder sehr erfreut über das eindeutige Ergebnis der heutigen Bundespräsidentschaftswahlen.

Kaineder sieht in der eindrucksvollen Wiederwahl von Alexander van der Bellen auch einen Erfolg für die Grünen. „Vor sechs Jahren ist Alexander van der Bellen als erster Grüner Kandidat in das höchste Amt des Staates gewählt worden. Er hat einen hervorragenden Job gemacht. Er hat die richtigen, auch mahnenden Worte zum richtigen Zeitpunkt gefunden und für alle Österreicher:innen gearbeitet. Glasklar war aber auch immer seine Haltung zu den großen Aufgaben der Zukunft, zur Dringlichkeit von Klimaschutz und Energiewende und den Herausforderungen an die Demokratie. Alexander van der Bellen agiert auf einem festen Grünen Wertefundament. Sein heutiger klarer Erfolg bestärkt damit auch uns Grüne. Es zeigt, dass Grüne Werte in diesem Land mehrheitsfähig sind, und das macht uns sehr sehr zuversichtlich“, betont Kaineder.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Ecker, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: markus.ecker @ ooe.gruene.at, http://www.ooe.gruene.at