FP-Landbauer: Beachtliches Ergebnis für Walter Rosenkranz

Systemparteien schaffen gemeinsam nur beschämende Zustimmung

St. Pölten (OTS) - „Ich gratuliere dem FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz zu diesem sehr guten Ergebnis“, sagte der freiheitliche Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer. Auch wenn es nicht gelungen ist, den Systemkandidaten und Amtsinhaber Alexander van der Bellen in eine Stichwahl zu zwingen, so ist das Ergebnis doch eine gewaltige Klatsche für den grünen Bundespräsidenten“, so Landbauer. „Erst ein Mal in der Geschichte hatte ein amtierender Präsident ein noch schlechteres Ergebnis bei seiner Wiederwahl“, so Landbauer.

Trotz Unterstützung von vier Parlamentsparteien und mit kräftiger Unterstützung von Kammern, Gewerkschaften und den meisten Medien habe Van der Bellen nur mit Mühe und Not die Wiederwahl geschafft. Besonders die ÖVP müsse sich die Frage stellen, inwieweit es für eine angeblich bürgerliche Partei schlau gewesen sei einen bekennenden Grünen zu unterstützen. Das gesamte System habe gemeinsam nur beschämende Zustimmung der Bevölkerung erreicht, so Landbauer.

Dass außer der FPÖ keine einzige andere Parlamentspartei einen Gegenkandidaten zu Van der Bellen aufgestellt habe, könne getrost als demokratiepolitisches Armutszeugnis gesehen werden. „Die FPÖ ist als einzige Parlamentspartei gegen das vereinte System angetreten und konnte eindrucksvoll dagegengehalten“, so Landbauer. „Die Themen Freiheit, Souveränität, Neutralität, Sicherheit und Wohlstand sind in Österreich aktueller denn je“, betonte Landbauer. „Die FPÖ ist die einzige Alternative zum politischen Einheitssystem. Das Ergebnis ist jedenfalls ein klares Zeichen dafür, dass die Menschen in Österreich eine Veränderung haben wollen“, so Landbauer.

