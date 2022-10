Grüne: Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev gratulieren Bundespräsident Alexander Van der Bellen

Bundespräsidentschaftswahl bringt Klarheit und Stabilität

Wien (OTS) - Bundessprecher Werner Kogler und Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev zeigen sich hocherfreut, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen bereits im 1. Wahlgang für eine zweite Amtsperiode gewählt wurde.

Kogler: „Gerade in stürmischen Zeiten ist es wichtig, dass es einen Bundespräsidenten gibt, der Stabilität garantiert. Ich möchte Alexander Van der Bellen herzlich zu seinem neuerlichen Wahlerfolg gratulieren und freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.“

Den ehemaligen Grünen-Bundessprecher Van der Bellen und die Grünen verbinden nicht nur der gemeinsame Weg in der Vergangenheit, sondern auch das Bekenntnis zu verantwortungsvoller Politik für Österreich.

„Alexander Van der Bellen begegnet den aktuellen Krisen mit Vernunft, Sachlichkeit und Zusammenhalt. Er hat mit seinem Einsatz für Klimaschutz, die Energiewende – und damit ein gemeinsames, unabhängiges Österreich und Europa – überzeugt. Diese Art von Politik, diesen Einsatz für die brennenden Themen unserer Zeit verbindet auch uns Grüne. Dass Van der Bellen bereits zum zweiten Mal ein breites Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft vereinen konnte und damit eine Mehrheit der Österreicher:innen überzeugen konnte, ist eine Bestätigung dafür, dass die Österreicher:innen gerade in Krisenzeiten auf verantwortungsvolle Politik, Menschlichkeit und Erfahrung bauen“, sagt Kogler.



„Alexander Van der Bellen steht für Europa, für den Einsatz für Gleichberechtigung und für einen engagierten Kampf gegen die Klimakrise. Die Mehrheit der Österreicher:innen hat ihm heute ihre Stimme gegeben. Dafür möchte ich ihm gratulieren! Für Zukunft wird es neue Bündnisse brauchen, damit unser Planet auch für unsere Kinder und Enkelkinder lebenswert bleibt. Die Wahl Van der Bellens ist ein erster Schritt. Ich möchte alle einladen, Teil dieses Bündnisses zu werden und gemeinsam für unsere Zukunft und unsere Kinder zu arbeiten“, sagt Bundesgeschäftsführerin Angela Stoytchev: "Diesen Wahlsieg haben auch tausende engagierte Helfer:innen möglich gemacht, die in den letzten Wochen mit unzähligen Wähler:innen gesprochen haben und dafür geworben haben, gerade in schwierigen Zeiten einen Kandidaten mit viel Erfahrung wieder ins höchste Amt unseres Landes zu wählen. Ihnen gebührt ein großes Danke!“

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

presse @ gruene.at