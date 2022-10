LPO Mattle und LH Platter: „Herzliche Gratulation an Alexander Van der Bellen zur Wiederwahl!“

Klare Bestätigung für Amtsinhaber im ersten Wahlgang

Ich gratuliere Alexander Van der Bellen ganz herzlich zur Wiederwahl im ersten Wahlgang Anton Mattle 1/5

Alexander Van der Bellen genießt das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreich, das zeigt das deutliche Ergebnis im ersten Wahlgang. Günther Platter 2/5

Gerade in unsteten Zeiten ist es wichtig, dass das Land verlässlich, stabil und umsichtig geführt wird. Alexander Van der Bellen hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er auch in herausfordernden Situationen Ruhe bewahrt. Diese Eigenschaft braucht es gerade jetzt Anton Mattle 3/5

Der Bundespräsident hat in den vergangenen Jahren unsere Republik Österreich mit ruhiger Hand, behutsamer Stimme und den richtigen Worten durch eine sehr schwierige Zeit geführt Günther Platter 4/5

Demokratie lebt von Beteiligung und ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Es wichtig, dass die Menschen das Recht zu wählen und mitzubestimmen auch nutzen, damit unsere Demokratie lebendig und kraftvoll bleibt Anton Mattle und Günther Platter unisono 5/5

Innsbruck (OTS) - „Ich gratuliere Alexander Van der Bellen ganz herzlich zur Wiederwahl im ersten Wahlgang“ , richtet der Landesparteiobmann der Tiroler Volkspartei, Anton Mattle, seine Glückwünsche in Richtung Hofburg. LH Günther Platter schließt sich den Gratulationen an: „Alexander Van der Bellen genießt das Vertrauen der Österreicherinnen und Österreich, das zeigt das deutliche Ergebnis im ersten Wahlgang.“

„ Gerade in unsteten Zeiten ist es wichtig, dass das Land verlässlich, stabil und umsichtig geführt wird. Alexander Van der Bellen hat in den letzten Jahren bewiesen, dass er auch in herausfordernden Situationen Ruhe bewahrt. Diese Eigenschaft braucht es gerade jetzt “, unterstreicht Tirols VP-Landesparteiobmann LR Anton Mattle. „ Der Bundespräsident hat in den vergangenen Jahren unsere Republik Österreich mit ruhiger Hand, behutsamer Stimme und den richtigen Worten durch eine sehr schwierige Zeit geführt “, ergänzt LH Günther Platter.

„ Demokratie lebt von Beteiligung und ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Es wichtig, dass die Menschen das Recht zu wählen und mitzubestimmen auch nutzen, damit unsere Demokratie lebendig und kraftvoll bleibt“ , so Anton Mattle und Günther Platter, die sich abschließend bei den zahlreichen WahlbeisitzerInnen und WahlhelferInnen bedanken, die am heutigen Sonntag wieder einen wertvollen Dienst für die Demokratie geleistet haben

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Volkspartei

Kathrin Baumann

Pressesprecherin

+436603400473

k.baumann @ tiroler-vp.at

www.tiroler-vp.at