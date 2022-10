Dominik Wlazny: „Geht’s wählen!“ - Fulminanter Abschluss der „Red‘ ma drüber!“-Tour in Wien

Dr. Dominik Wlazny schloss gemeinsam mit tausenden Unterstützer:innen seine Bundesländertour in Wien ab.

Wien (OTS) - Am Freitag, 7. Oktober beendete Dominik Wlazny mit einem Halt am Wiener Stephansplatz seine Tour durch Österreich. Tausende Menschen waren vor Ort, um ihn zu unterstützen. Der jüngste Kandidat für das höchste Amt im Staat ist dankbar und überwältig vom großen Zuspruch der Österreicher:innen. In seiner Rede appellierte er an die versammelte Menge: „Geht’s wählen! Das Wichtigste ist, dass ihr von eurem Wahlrecht Gebrauch macht.“

Dominik Wlazny startete Mitte September seine „Red‘ ma drüber!“-Tour durch alle neun Landeshauptstädte. Dort traf er unzählige Menschen, mit denen er gemäß dem Motto „Red‘ ma drüber!“ in den Diskurs trat. „Ich will Veränderung statt Stillstand. Ich bin unabhängig, unverbraucht und möchte gemeinsam mit euch dieses Land gestalten – ich will in die Stichwahl. Bin ich Erster, bin ich euer Präsident!“ so Wlazny.

