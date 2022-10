Drohnen-Ausbildung für montenegrinische Polizistinnen und Polizisten

Innenminister Gerhard Karner: Frontex-Unterstützung für Serbien ist essenziell im Kampf gegen die Schleppermafia

Wien (OTS) - Seit 2020 intensiviert die österreichische Polizei den Einsatz von Drohnen. Hierfür wurden beim Einsatzkommando Cobra/DSE und bei der Flugpolizei eigene Kompetenzzentren eingerichtet. Der Einsatzschwerpunkt der Drohnen liegt seit zwei Jahren vor allem an der österreichischen Staatsgrenze in der Bekämpfung der Schlepperei. Derzeit stehen der österreichischen Polizei etwa 130 Drohnen zur Verfügung.

Österreichische Polizisten haben nun im September 2022 ihr Know-how im Bereich der Steuerung von Drohnen und Aufklärung aus der Luft an Exekutivbeamte in Montenegro weitergegeben. Ein Team aus vier Polizisten war eine Woche vor Ort, um ihre Kenntnisse in taktischer und technischer Hinsicht zu vermitteln. Die montenegrinische Polizei wird ihre Drohnen im Bereich der Grenzsicherung und bei schwierigen Einsatzlagen wie Fahndungen und Zugriffen verwenden.

"Die Unterstützung unserer Partner am Westbalkan ist ein wichtiger Teil der österreichischen Sicherheitsstrategie. Drohnen sind dabei ein zentrales Einsatzinstrument zur Bekämpfung des brutalen Geschäfts der Schlepper", sagte Innenminister Gerhard Karner.

Zwtl.: Unterstützung für serbische Polizei

Beim Treffen der Innenminister am 6. Oktober 2022 in Belgrad sicherte Innenminister Karner seinem serbischen Amtskollegen Aleksandar Vulin Unterstützung für die serbische Polizei zu. Österreich wird für den Einsatz an der serbisch-nordmazedonischen Grenze Polizisten und auch Drohnen entsenden. Ebenso werden an der ungarisch-serbischen Grenze (EU-Außengrenze) Drohnen zum Einsatz kommen – dort stehen derzeit bis zu 70 Polizistinnen und Polizisten aus Österreich im Einsatz.

Innenminister Karner begrüßt den von EU-Kommissar Margaritas Schinas in Aussicht gestellten Frontex-Einsatz an der serbisch-nordmazedonischen Grenze zur Bekämpfung der Schlepperei. "Ein Frontex-Einsatz an der serbisch-nordmazedonischen Grenze ist ein wichtiger Beitrag im gemeinsamen und konsequenten Vorgehen gegen die international agierende Schleppermafia", sagte Karner.

