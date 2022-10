ORF III am Montag: „Runde der ChefredakteurInnen Spezial“ zur Bundespräsidentschaftswahl

Außerdem: „MERYN am Montag“ zur vierten Corona-Impfung, Kabarett mit Michael Niavarani und Viktor Gernot

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information widmet sich am Montag, dem 10. Oktober 2022, in einer Spezialausgabe der „Runde der ChefredakteurInnen“ dem Ausgang der Bundespräsidentschaftswahl. Zum Abschluss des Abends stehen mit „Niavaranis Kühlschrank“ und „Viktor Gernot – Im Glashaus“ zwei Kabarettklassiker auf dem Programm.

Im Vorabend zeigt ORF III eine neue Folge „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr), diesmal zum Thema „Corona – der vierte Stich“. Die meisten Corona-Infektionen sind derzeit Omikron sowie verschiedenen Subvarianten zuzuschreiben. Seit September wurden drei weitere Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen, die an die veränderten Varianten angepasst sind. Auch in Österreich sind diese, zumindest teilweise, schon verfügbar. Was spricht für die vierte Impfung, sofern man nicht zur Risikogruppe gehört? Sollte man auf die angepassten Impfstoffe warten und was gilt, wenn man bereits mehrfach an Corona erkrankt ist? ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn und Christoph Steininger, Virologe an der MedUni Wien, beantworten die Fragen der Zuseher/innen. Anschließend bespricht ORF-III-Bühnenkritiker Heinz Sichrovsky in „Kultur Heute“ die Premiere von „Jenufa“ an der Wiener Staatsoper.

Neben Amtsinhaber Alexander Van der Bellen treten FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz, der ehemalige FPÖ- und BZÖ-Politiker Gerald Grosz, Anwalt Tassilo Wallentin, MFG-Vorsitzender Michael Brunner, Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny und Unternehmer Heinrich Staudinger bei der diesjährigen Bundespräsidentschaftswahl an. Wird Alexander Van der Bellen im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen? Muss er sich einer Stichwahl stellen? Und was bedeutet das für Österreich? Am Tag nach der Wahl analysiert ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher in einer Spezialausgabe der „Runde der ChefredakteurInnen“ (20.15 Uhr) mit Martina Salomon (Kurier), Christian Nusser (Heute), Petra Stuiber (Der Standard), Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung) und Andreas Koller (Salzburger Nachrichten) den Ausgang der Wahl und fragt, welche Lehren die Bundespolitik aus diesem Ergebnis ziehen kann.

Zwei Klassiker des heimischen Kabaretts lassen den Montagabend ausklingen: Im ersten Soloprogramm von Michael Niavarani öffnet sich die Tür zu „Niavaranis Kühlschrank“ (21.05 Uhr) und gewährt tiefe Einblicke in das Leben des gefeierten Künstlers. Denn alles was dem Kabarettisten je lieb und teuer war, wurde in seinem Kühlschrank eingelagert: von offenen Rechnungen über leere Senftuben bis hin zu Lebensabschnittspartnern. Danach sitzt Viktor Gernot „Im Glashaus“ (22.10 Uhr) und beweist dabei zweierlei: Kommunikation findet stets beim Empfänger statt. Und: Mit nur einem Stein kann man ganz schön viel Glas zerdeppern. Mit zahlreichen pointierten Szenen und Parodien beschert der Allround-Künstler einen bunten Scherbenhaufen aus Gefühlen, Glas und verletzten Eitelkeiten.

