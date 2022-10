Gerstners Zeitreise – 175-jährige Erfolgsgeschichte

Gerstner feiert mit Gratulant*innen aus Kultur, Wirtschaft und Politik eine kulinarische Zeitreise durch 175 Jahre Genusskultur im traditionsreichen Ambiente in Wiens Innenstadt.

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 6. Oktober 2022, lud der Traditionscaterer Gerstner anlässlich seines 175-Jahr-Jubiläums zur Zeitreise in die Räumlichkeiten der Wiener Staatsoper und der Beletage des Palais Todesco, dem Stammhaus von Gerstner in der Wiener Kärntner Straße. Künstlerische Darbietungen aus der Welt der Oper und Klassik sorgten gemeinsam mit dem exklusiven Diner für ein außergewöhnliches Genuss- und Kulturerlebnis in der bekannten Gerstner-Perfektion.

TV-Kulturchef Martin Traxl präsentierte historische Meilensteine von Gerstner und Anekdoten dieser Zeit, beginnend 1847, als Anton Gerstner erstmals mit seinen Zuckerbäcker-Kunstwerken die Wiener*innen und den Kaiserhof begeisterte. Als K. u. K. Hofzuckerbäcker erlangt Gerstner mit seinen kunstvollen Torten und Pralinen Weltruf. Seitdem überzeugt Gerstner täglich seine Gäste mit erlesener Qualität, besonderem Service und außergewöhnlicher Atmosphäre. Zum 175-Jahr-Jubiläum gratulierten prominente Wegbegleiter*innen, Partner*innen und Kund*innen aus der Welt der Kultur, Wirtschaft und Politik.

Mit Tradition erfolgreich in die Zukunft

„Gerstner steht seit 175 Jahren für Exklusivität im qualitativen Spitzensegment des Catering-Marktes. Wir setzen diesen Weg konsequent fort und entwickeln ihn im Sinne unserer Partner und Kunden weiter. Bei GOURMET ist Gerstner Teil eines großen, höchst erfolgreichen Gastronomie- und Event-Teams. Das bietet Zukunfts- und Wachstumspotenzial und lässt uns optimistisch in die kommenden Jahre blicken“, so

Mag. Gerald Hackl, Vorstandsvorsitzender der VIVATIS Holding AG, eineinhalb Jahre nach dem Kauf von Gerstner sowie der firmenrechtlichen Zusammenführung mit der GMS GOURMET GmbH im heurigen Sommer.

Gerstner als kulinarischer Partner der Kultur

Gerstner ist in den berühmtesten Häusern Wiens vertreten, allen voran in der Wiener Staatsoper und dem Musikverein. Denn Kultur auf höchstem Niveau und feinste Kulinarik harmonieren ausgezeichnet. „Gerstner war immer schon der Caterer bei historischen Momenten und gesellschaftlichen Highlights wie Weltausstellungen, Staatsbesuchen, dem Wiener Opernball, dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker oder internationalen Kongressen. Wir freuen uns sehr, dass wir Gäste aus aller Welt gastronomisch verwöhnen dürfen. Wir setzen diese Tradition fort, erhalten Bewährtes und damit ein Stück Wiener Geschichte“, betont Herbert Fuchs, Geschäftsführer der GMS GOURMET GmbH.



Über Gerstner:

Gerstner serviert Feinstes, schon seit 1847. Denn Tradition verpflichtet – nicht nur zu bestem Geschmack, erlesener Qualität und besonderem Service, sondern auch zur Perfektion. 1847 gründete Anton Gerstner eine Zuckerbäckerei im Herzen Wiens. Als K. u. K. Hofzuckerbäcker erlangte Gerstner mit seinen kunstvollen Torten und Pralinen Weltruf. Heute verwöhnt Gerstner Gäste aus aller Welt – im prachtvollen Palais Todesco, dem Stammhaus in der Kärntner Straße, sowie in den berühmtesten Häusern wie der Wiener Staatsoper, dem Musikverein oder der Messe Wien. Gerstner steht für höchste kulinarische Ansprüche und gleichbleibend erstklassige Qualität. Seit 2021 ist Gerstner Teil der GMS GOURMET GmbH. www.gerstner.at



Über VIVATIS:

Die VIVATIS Holding AG, ein Tochterunternehmen der RLB OÖ, zählt mit rund 3.400 Mitarbeiter*innen und einem Jahresumsatz von 968 Mio. Euro (2021) zu den größten rein österreichischen Unternehmen der Nahrungs- und Genussmittelbranche. Unter dem Dach der Holding mit Sitz in Linz befinden sich etablierte Markenartikelerzeuger ebenso wie spezialisierte Produktions- und Dienstleistungsunternehmen. www.vivatis.at



Über GOURMET:

Die GMS GOURMET GmbH steht für Genuss, Erlebnis und herausragende Gastronomiekompetenz. Das Unternehmen ist Marktführer für Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und betreibt höchst erfolgreich Gastronomiebetriebe in Wien wie das Café Schwarzenberg, das Café & Restaurant im Kunsthistorischen Museum Wien sowie den Wiener Rathauskeller und bietet Catering-Service in Top-Event-Locations. Seit 2021 gehört der Traditionscaterer Gerstner mit dem K. u. K. Hofzuckerbäcker und seinem exklusiven Catering zum Unternehmen. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

