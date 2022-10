„Europastudio“ über „Russland – Wackelt das System Putin?“

Am 9. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In Vertretung von Prof. Paul Lendvai führt Peter Fritz durch die Sendung, in der es um Russland und seinen autoritären Präsidenten geht, der diese Woche 70 Jahre alt geworden ist. Ist Wladimir Putin militärisch und politisch auf dem Rückzug? Könnte ihm Widerstand aus den eigenen Reihen drohen, bis hin zum Umsturz? Oder kann er sich, allen Niederlagen und Sanktionen zum Trotz, noch länger an der Macht halten?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 diesmal unter der Leitung von Peter Fritz:

Oliver Schmitt

Historiker, Osteuropa-Institut, Universität Wien

Márton Gergely

Journalist, Wochenzeitung „HVG“ in Budapest

Cathrin Kahlweit

Korrespondentin für Mittel- und Osteuropa, Süddeutsche Zeitung

Wolfgang Böhm

Journalist und Autor, Die Presse

