SPÖ-Holzleitner zu Mutter-Kind-Pass: Statt Leistungskürzungen Ausbau der Versorgung

SPÖ-Frauenvorsitzende kritisiert „Pläne, die zu Lasten der Frauen gehen“

Wien (OTS/SK) - Scharfe Kritik übt SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner an der derzeitigen Diskussion betreffend die offensichtlich geplanten Leistungskürzungen beim Mutter-Kind-Pass. „Es ist angesichts der Krisen zynisch, überhaupt über Kürzungen beim Mutter-Kind-Pass nachzudenken. Diese würden vor allem zu Lasten der Frauen und ihren Kindern gehen“, so Holzleitner, die in diesem Zusammenhang den Gesundheitsminister auffordert, ein „klares Bekenntnis für den Fortbestand beziehungsweise den Ausbau der Leistungen für Mutter und Kind zu garantieren“. ****

Statt Kürzungen sollte der Mutter-Kind-Pass wie geplant für Kinder bis 18 Jahre ausgeweitet und unter anderem psychische Erkrankungen aufgenommen werden. „Studien belegen, dass Kinder und Jugendliche seit Ausbruch der Corona-Krise besonders unter psychischen Belastungen leiden. Unter diesen Voraussetzungen das Leistungsangebot zu kürzen statt zu erweitern ist mehr als zynisch“, so die SPÖ-Frauenvorsitzende. Holzleitner appelliert an den Gesundheitsminister diesbezüglich „ein klares Bekenntnis abzugeben“. (Schluss) rm/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/