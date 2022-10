Premiere an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität: Die ersten 24 Pharmazie-Master feiern ihren Studienabschluss

Zehn Absolvent*innen des Pionier-Jahrgangs schließen mit "ausgezeichnetem Erfolg" ab

Salzburg (OTS) - Freudige Premiere an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Salzburg: Die ersten 24 Pharmazie-Master feierten bei ihrer Sponsion im eindrucksvollen Ambiente des Hangar-7 nach fünf intensiven Jahren ihren Studienabschluss. Die 17 Frauen und sieben Männer stammen aus dem ersten Jahrgang des 2017 in Salzburg gestarteten Pharmaziestudiums. „Sie sind als Pioniere gestartet und nun die ersten, die als Master der Pharmazie hinausgehen und die hohe Qualität unseres Studiums in die Praxis bringen und weitervermitteln“, sagte PMU-Rektor Univ.-Prof. Wolfgang Sperl bei der Verleihung der Dekrete.

„Das noch junge Pharmaziestudium an der PMU hat sich in kurzer Zeit einen sehr guten Ruf gemacht und sich als attraktive Alternative zum Pharmaziestudium an den öffentlichen Universitäten etabliert. Unsere Absolventinnen und Absolventen sind sehr gefragt“, freut sich Univ.-Prof. Daniela Schuster, interimistische Vorständin des Instituts für Pharmazie: „Ob klassisch in der Apotheke, als Pharmazeutinnen in der Klinik, als Innovatoren in Forschung und Entwicklung oder im Management der pharmazeutischen Industrie – die Berufsaussichten für unsere Absolventinnen und Absolventen sind ausgezeichnet. Ich freue mich, dass alle, die hier heute ihren Abschluss feiern, umgehend attraktive Arbeitsplätze gefunden haben.“

Das innovative Curriculum des Pharmaziestudiums an der Paracelsus Universität wurde gemeinsam mit dem Österreichischen Apothekerverband entwickelt und berücksichtigt in besonderem Maße auch die veränderten Berufsbilder der Pharmazie. Neben der naturwissenschaftlichen Grundausrichtung der Lehre sind die Vermittlung betriebswirtschaftlicher Grundlagen sowie die Stärkung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wesentliche Bestandteile des Studienplans. Die starke Verknüpfung von pharmazeutischer Theorie und Praxis spiegelt sich auch in den verpflichtenden Praktika in Apotheke, Klinik, Forschung und Industrie wider. Mag. Thomas Veitschegger, Präsident des Österreichischen Apothekerverbandes, betonte in seiner Festrede: „Ich freue mich für die ersten Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiums und gratuliere ihnen herzlich zum Abschluss. Sie haben ein anspruchsvolles Studium geschafft, das durch die Kombination verschiedener Lehrinhalte und praktischer Erfahrungen die Entwicklungen unseres Berufs reflektiert und optimal auf das Arbeitsleben vorbereitet.“

Von den 24 Master-Absolvent*innen des Pionier-Jahrgangs 2017 stammen 19 aus Österreich und fünf aus Deutschland. Zehn haben ihr Studium mit „ausgezeichnetem Erfolg“ abgeschlossen.

---

Über die Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU)

Die 2002 in Salzburg gegründete Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) bietet als medizinische Universität in privater Trägerschaft eine europäisch einzigartige Kombination aus den Fachbereichen Humanmedizin, Pflegewissenschaft und Pharmazie und steht für starke Forschungsleistung und multiprofessionelle Aus- und Weiterbildung mit höchstem fachlichen Anspruch. In Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg wurde 2014 in Nürnberg ein zweiter Standort der PMU gegründet. Ziel der PMU ist es, hervorragende Mediziner*innen, Pflegewissenschafter*innen und Pharmazeut*innen aus- und weiterzubilden, die sich in der Praxis durch hohe Handlungskompetenz und soziale Verantwortung auszeichnen und die befähigt sind, besondere Leistungen in Forschung und Lehre zu erbringen. Mehr Informationen: www.pmu.ac.at

Das Pharmaziestudium an der PMU

Die Paracelsus Medizinische Privatuniversität bietet seit 2017 ein Bachelor- und seit 2020 ein Masterstudium Pharmazie in Salzburg an. Neben der naturwissenschaftsbasierten Lehre sind die Vermittlung betriebswirtschaftlicher Grundlagen sowie die Stärkung von persönlichen und sozialen Kompetenzen wesentliche Bestandteile des Studienplans. Jährlich werden maximal 50 Studienplätze in einem mehrstufigen Aufnahmeverfahren vergeben. Mehr Informationen: www.pmu.ac.at/pharmazie

