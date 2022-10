Ernst-Dziedzic: Friedensnobelpreis für Menschenrechtsaktivist:innen unterstreicht die Wichtigkeit im Kampf um Freiheit und Demokratie

Grüne: Gratulation an Preisträger:innen aus der Zivilgesellschaft und Aufruf zur stärkeren Unterstützung

Wien (OTS) - „Das Komitee hat mit seiner Entscheidung, Menschenrechtsaktivist:innen aus Russland, Belarus und der Ukraine den Friedennobelpreis zu verleihen, ein wichtiges Zeichen in einer sehr schwierigen Situation gesetzt. Ich gratuliere dem belarusischen Menschenrechtsaktivisten Ales Bjaljazki, der immer noch für seinen Einsatz in Haft sitzt, sowie der Organisation ,Memorial‘ aus Russland und dem ,Zentrum für Bürgerliche Freiheiten (CCL)‘ aus der Ukraine sehr herzlich“, sagt die außen- und menschenrechtspolitische Sprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic.

„In Russland und Belarus sind sie letzte Hoffnungsschimmer gegen Unterdrückung, Gewalt und Diktatur. Doch auch in Demokratien sind sie wichtige Kontrollinstanzen, Ideengeber und gesellschaftspolitische Akteure, wie das Engagement des ,Zentrums für Bürgerliche Freiheiten‘ in der Ukraine mit dem Einsatz für Menschenrechte und Reform belegt. Doch wichtiger als die Gratulationen sind die Unterstützung und Solidarität, die zivilgesellschaftliche Aktivist:innen in ihrem aufopfernden Einsatz dringend brauchen“, betont Ernst-Dziedzic.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at