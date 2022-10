„Lugner im Orient“: Die Legende feiert 90. Geburtstag - mit Premiere auf krone.tv

Der TV-Star und seine „Tierchen“ reisen am Dienstag um 21.30 Uhr nach Paris und Marrakesch.

Wien (OTS) - TV-Star, Baumeister, Unternehmer – die Legende Richard Lugner wird 90! Und ebenso legendär wie „Mörtel“ selbst ist die alljährliche Lugner-Staffel von den kuriosen Reisen des Entertainers mit seinen Damen. Ausgerechnet zu seinem großen Jubiläum hat sich krone.tv die Produktion und Ausstrahlung von „Lugner im Orient“ gesichert – und ist mit Richie und seinen „Tierchen“ nach Paris und Marrakesch gereist.

Erstausstrahlung an Lugners 90. Geburtstag

Lugner am Kamel, Bambi, Wildsau & Co. beim Bauchtanz und im Heißluftballon – Abenteuer und jede Menge Unterhaltung verspricht die vierteilige Staffel, die am Dienstag, den 11. Oktober um 21:30 Uhr, punktgenau an Lugners 90. Geburtstag, die Erstausstrahlung von Folge eins erlebt.

„Toll, dass wir dort gedreht haben"

„Paris und Marrakesch sind meine Lieblingsstädte und es ist toll, dass wir dort gedreht haben“, freut sich die Legende über die Premiere des TV-Highlights. krone.tv-Chef Max Mahdalik: „Es war ein riesiges Projekt für uns, wir sind sehr stolz, dass wir mit Sicherheit die bislang kurioseste und am aufwendigsten produzierte Staffel von Richard Lugners Abenteuern auf die Beine stellen konnten. Vielen Dank an unser großartiges Team, und allen Zusehern können wir schon jetzt richtig viel Spaß garantieren!“

Am Premieren-Dienstag liefert krone.tv das komplette Lugner-Programm:

Ab 19.15 Uhr gibt es am 11. Oktober Lugner pur bis nach Mitternacht. Wir starten mit „Die Lugners in Venedig“, danach ist Richard bei Rudi Dolezal in „OHNE Maulkorb MIT Dolezal“ zu Gast, wo er über sein Leben, seine Anfänge, die Kriegsjahre und den Aufstieg mit seinen Tierchen in den VIP-Himmel erzählt. Um 21:30 Uhr steigt dann die große Premiere von „Lugner im Orient“.

„Lugner im Orient“: Ab 11. Oktober jeden Dienstag um 21.30 Uhr auf krone.tv und online auf krone.at

krone.tv – Der neue TV-Sender aus und für Österreich!

Frisch, ehrlich und österreichisch: Mit unserem abwechslungsreichen Programm bieten wir rund um die Uhr brandaktuelle News, Top-Unterhaltung, packende Sporthighlights und vieles mehr.

Unsere über 30 Formate können sich sehen lassen: nämlich österreichweit im TV via Satellit, bei den größten Kabelanbietern und via Antenne (alle Infos zum Empfang auf www.krone.tv/empfang).

Auch online auf www.krone.tv ist unser Livestream jederzeit verfügbar. In der umfassenden Mediathek können Sie Ihre Lieblingssendung nachschauen, wenn Sie sie verpasst haben.

Auf YouTube, Facebook und Instagram finden Sie außerdem die besten Highlights und Hintergrundstorys.

