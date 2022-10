Insolvenzrechtsexperte Arno Maschke mahnt zur unternehmerischen Vorsicht

Rechtzeitiges Handeln ermöglicht nachhaltige Sanierungen

Wien (OTS) - „ Die Situation vieler Unternehmen war bereits durch die Corona-Pandemie sehr angespannt. Nun sind die Betriebe aufgrund der massiven Preissteigerungen und Lieferverzögerungen durch den Ukraine-Krieg mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert – da reicht oft ein kleiner unerwarteter Störfaktor und der Insolvenzantrag ist unvermeidbar “, so Rechtsanwalt Dr. Arno Maschke von ecolaw.

Dr. Arno Maschke ist ausgewiesener Insolvenzrechtsexperte und in den beiden gewichtigsten derzeit laufenden Sanierungs- bzw. Insolvenzverfahren Österreichs tätig: Zuletzt wurde er als Berater für das eben erst eröffnete Sanierungsverfahren der Cristof Industries Austria engagiert – mit 688 Gläubigern und Passiva von bis zu 94 Millionen Euro das größte derzeit laufende Sanierungsverfahren. Dr. Maschke ist auch als Masseverwalter der CPI Bauträger und Immobilienverwaltung bestellt – das Insolvenzverfahren der CPI Gruppe umfasst mehrere Gesellschaften und ist das nach Passiva heuer bislang größte Insolvenzverfahren in Österreich.

„ Nie zuvor hat es mehr Bedarf an Expertise im Bereich nachhaltiges Krisenmanagement und Unternehmenssanierung gegeben. Dabei ist es für Unternehmer entscheidend, die Gefahren der Krise zu erkennen und sich rechtzeitig Hilfe zu holen – nur so besteht die Chance den Betrieb aus eigener Kraft zu sanieren “, so Arno Maschke und weiter: „ Letztendlich ist von den Entscheidungsträgern mutiges und verantwortungsvolles Handeln gefragt - zum Wohle des Unternehmens und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter “.

Die Kanzlei ecolaw ist unter anderem auf die Fortführung und Sanierung insolventer Unternehmen spezialisiert. „ Wir zeichnen uns insbesondere dadurch aus, dass wir die Menschen in diesen herausfordernden Sanierungsprozessen besonders in den Vordergrund stellen “, so Arno Maschke und weiter: „ Unser oberstes Ziel ist es, die Geschäftstätigkeit schnell zu stabilisieren und die Fortführung des Betriebs sicherzustellen. In weiterer Folge versuchen wir spezifische, nachhaltige Sanierungslösungen im Sinne aller Beteiligten zu erreichen “.

In den nächsten Monaten erwartet Dr. Arno Maschke einen weiteren Anstieg der Insolvenzanträge – quer durch alle Branchen und Unternehmensgrößen: „ Die im Sommer von der Europäischen Zentralbank eingeleitete Zinswende wird vermehrt zu Problemen bei der Kreditaufnahme und Refinanzierung führen. Ich hoffe, dass Unternehmer hier umsichtig agieren um ihren Betrieb nachhaltig zu sichern “.

Über ecolaw

ecolaw ist eine hochspezialisierte Kanzlei mit Fokus auf Insolvenz– und Immobilienrecht. Die vier Partner Dr. Andrea Fruhstorfer, Dr. Ute Toifl, Dr. Arno Maschke und Dr. Philipp Dobner vereinen geballte Kompetenz und vielfältige Erfahrung aus mehr als 20 Jahren juristischer Tätigkeit. An den Standorten in Wien und Salzburg ist ecolaw für Privatpersonen oder Unternehmen aus dem In- und Ausland aktiv. Dabei beschränkt sich das Team nicht nur auf den juristischen Fall, sondern beleuchtet sämtliche Aspekte mit tiefgreifendem Verständnis für die Bedürfnisse aller Parteien. So kann stets rasch und zielgerichtet eine maßgeschneiderte Lösung gefunden werden.

