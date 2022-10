SPÖ-Termine von 10. Oktober bis 16. Oktober 2022

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 10. Oktober 2022:

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, FES Regional Office for international Cooperation, International Institute for Peace (IIP) und die Society for Eurasian Studies laden zur Diskussion „Militarization for peace? How the West deals with the crisis in wartime Europe“. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/5aauyy8f (Urania Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien)

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“ des Kreisky-Forums, kuratiert von Gudrun Harrer, spricht Erzsébet Rózsa in einem ZOOM Live Talk/Facebook Live zum Thema „Civil Rebellion in Iran“. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/3rp5kd3f

DIENSTAG, 11. Oktober 2022:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der 145. Versammlung der Inter-Parliamentary Union zum Thema “Gender equality and gender-sensitive parliaments as drivers of change for a more resilient and peaceful world” von 11. bis 15. Oktober in Kigali, Ruanda teil. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/msmm5k9y

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Demokratie Reloaded“ des Kreisky-Forums, kuratiert von Isolde Charim, sprechen Isolde Charim und Franz Schuh zum Thema „Die Qualen des Narzissmus“. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/3rp5kd3f

MITTWOCH, 12. Oktober 2022:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg)

DONNERSTAG, 13. Oktober 2022:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg)

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“ des Kreisky-Formus, kuratiert von Robert Misik, spricht Veronique Zanetti in einem ZOOM Live Talk/Facebook Live zum Thema „Spielarten des Kompromisses“. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/3rp5kd3f

