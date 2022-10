Derby Rapid – Austria nach vier Jahren wieder live im ORF

Am 9. Oktober um 16.45 Uhr in ORF 1, EURO-Quali-Auslosung um 11.55 Uhr

Wien (OTS) - 2018 war im ORF zum letzten Mal ein Wiener Derby live zu sehen, am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, ist es ab 16.45 Uhr in ORF 1 wieder so weit: Aus dem Hanappi-Stadion melden sich die Kommentatoren Oliver Polzer und Roman Mählich, im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer.

Spannend wird es für die heimischen Fußballfans auch bereits um 11.55 Uhr, wenn in Frankfurt die „UEFA EURO 2024 Qualifikation“ ausgelost wird. ORF 1 überträgt live.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

