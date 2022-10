Topbesetzt und echt.fesselnd: „Tage, die es nicht gab“ ab 10. Oktober in ORF 1

Start des neuen ORF-Serien-Events mit Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl

Wien (OTS) - „Wir schwören, dass wir uns niemals trennen, weil wir wissen, dass wir nur gemeinsam überleben.“ Franziska Weisz, Diana Amft, Jasmin Gerat und Franziska Hackl blicken ab 10. Oktober 2022 (jeweils Montag um 20.15 und 21.10 Uhr) in ORF 1 auf „Tage, die es nicht gab“ zurück: Vier Frauen, die seit ihrer Schulzeit befreundet sind und gemeinsam durch die Höhen und Tiefen, Freude und Leid, Erfolge und Niederlagen gehen – bis Ermittlungen die Vergangenheit wieder aufleben lassen und ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird. Denn stille Wasser sind tödlich.

An der Seite des österreichisch-deutschen Quartetts spielen im neuen ORF-1-Serien-Event u. a. Sissy Höfferer, Andreas Lust, Rick Kavanian, Jutta Speidel, Wanja Mues, Stefan Pohl, Tobias Resch und Harald Krassnitzer. Ein erster Einblick für alle, die die wichtigsten Charaktere schon jetzt kennenlernen möchten, ist online unter https://www.mein.ORF.at/tage/ möglich. Inszeniert wurden die acht 2021 in Wien und Umgebung gedrehten Episoden von Anna-Katharina Maier und Mirjam Unger (am 10. Oktober in ORF 2 zu Gast in „Guten Morgen Österreich“) nach Drehbüchern von Mischa Zickler. „Tage, die es nicht gab“ ist eine Koproduktion von ORF und Degeto GmbH, hergestellt von MR-Film im Auftrag von ORF, MDR und ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabend.

Mehr zu den Folgeninhalten

Folge 1 (Montag, 10. Oktober 2022, 20.15 Uhr, ORF 1)

Miriam (Franziska Weisz), Doris (Diana Amft), Inès (Jasmin Gerat) und Christiane (Franziska Hackl) sind seit ihrer Schulzeit im „Sophianum“ tief verbunden. Aber die Freundinnen verbindet noch viel mehr: ein großes Geheimnis.

Das idyllische Leben in Zollberg gerät ins Wanken, als ein Ermittler/innen-Duo (Sissy Höfferer und Tobias Resch) aus Wien ankommt und einen Todesfall untersucht, von dem jeder dachte, er wäre schon lange geklärt. Das bringt nicht nur Miriam in ihrer Funktion als Staatsanwältin ins Grübeln. Durch die Ermittlungen sehen sich die vier Frauen mit ihren ganz persönlichen Schicksalen und Geheimnissen konfrontiert, und ihre Verbundenheit wird auf eine harte Probe gestellt.

Folge 2 (Montag, 10. Oktober 2022, 21.10 Uhr, ORF 1)

Doris (Diana Amft) kämpft um ihre Position in der Firma, denn sie will die Spedition in eine neue Zukunft führen. Dabei hat sie die wohl höchste Hürde zu nehmen: die eigene Mutter (Jutta Speidel).

Dass sich Miriam (Franziska Weisz) von Joachim (Andreas Lust) scheiden lassen will, nimmt dieser nicht kampflos hin. Inès (Jasmin Gerat) und Etienne (Wanja Mues) hingegen wollen endlich wieder eine glückliche Familie werden. Aber so sehr sie sich auch bemühen, Olivier spielt hier nicht mit. Christiane und Philipp kämpfen gegen den Untergang ihrer Ehe. Beide wissen, es muss sich etwas ändern, damit ein Schritt vorwärts wieder möglich ist. Fortschritte machen jedenfalls die Ermittler Grünberger und Leodolter und tauchen dabei immer mehr in die gut gehüteten Geheimnisse des „Sophianum“ ein.

Alle Folgen von „Tage, die es nicht gab“ sind schon jetzt exklusiv vorab auf Flimmit abrufbar (flimmit.at).

