„Heimat Fremde Heimat“ über Auswirkungen von Pflegenotstand und Teuerung

Am 9. Oktober um 13.35 Uhr in ORF 2

„Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 9. Oktober 2022, um 13.35 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Notstand in der Pflege

Bis 2030 werden laut Prognosen des Sozialministeriums 76.000 Pflegekräfte in Österreich fehlen. Der Pflegenotstand in Krankenhäusern und Altersheimen kommt jedoch nicht überraschend: Die Corona-Pandemie hat lediglich verschärft, was sich seit Jahrzehnten angebahnt hat. Aufgrund von Personalmangel in der Pflege müssen mittlerweile bundesweit Betten, Stationen oder gar gesamte Einrichtungen gesperrt werden. In den Wiener Gemeindespitälern ist jede 13. Stelle unbesetzt. Pflegewissenschafter Markus Golla, Volksanwalt Bernhard Achitz sowie Pflegerinnen und Pfleger berichten über die aktuelle Situation und davon, welche Auswirkungen der Pflegemangel auf das Personal sowie auf Patientinnen und Patienten hat. Ein Bericht von Adriana Jurić.

Umgang mit der Teuerung

Die Inflation hat in Österreich im September die Zehn-Prozent-Marke überschritten; damit war die Teuerung so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Besonders vulnerable Gruppen wie Alleinerziehende, Pensionistinnen und Pensionisten, einkommensschwache Familien und Wohnungslose sind stark von den Auswirkungen der Preiserhöhungen betroffen. Auch für Menschen mit Migrationsbiografie stellen die gestiegenen Miet-, Wasser- und Energiepreise eine zusätzliche Belastung dar. Immer mehr Menschen müssen ihre täglichen Einkäufe in Sozialmärkten erledigen. Adriana Jurić und Samuel Mago sprechen mit Betroffenen und Wissenschaftern über Folgen der Teuerung und machen sich auf dem Wiener Brunnenmarkt ein Bild darüber, wie mit den Auswirkungen der Inflation umgegangen wird.

