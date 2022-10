Großes „Natur im Garten“ Baumpflanzfest in Stockerau

LR Eichtinger: „Willkommen beim Finale des Gartenjahres von ‚Natur im Garten‘“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Baumpflanzfest findet bei freiem Eintritt am Samstag, den 15. Oktober 2022 von 9 bis 17 Uhr in der Stockerauer Au statt. Ein umfassendes Rahmenprogramm garantiert naturnahe Erlebnisse für die ganze Familie. Mit dabei sind Radio 4/4, Workshops, Infostände, regionale Kulinarik und ein Marktplatz mit heimischen kreativen Produzenten. Der Festakt startet um 14 Uhr. Dabei werden die Gewinner des CEWE-Fotowettbewerbs „Mein Jahrhundertbaum im Fokus“ prämiert. Ebenso werden jene drei Gemeinden mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern des virtuellen Laufs „Tree Running“ vom Frühjahr ausgezeichnet.

„Der große Erfolg von ‚Tree Running‘ schlägt sich nun in den Gemeinden nieder. 12.829 neue Bäume in 573 blau-gelben Kommunen sind ein konkreter Beitrag zu Klima-, Arten- und Umweltschutz direkt vor der eigenen Haustüre. Als Dankeschön begehen wir dieses Abschlussfest, um den Erfolg zu feiern. Daher werden stellvertretend für jede Gemeinde Niederösterreichs weitere 573 neue Bäume hier vor Ort im Zuge des Festes gepflanzt“, informiert Landesrat Martin Eichtinger und lädt zum Baumpflanzfest in die Stockerauer Au ein.

Das Jahr 2022 steht bei der NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ ganz im Zeichen vom Pflanzen neuer Bäume. Gestartet wurde im Frühjahr mit dem virtuellen Lauf „Tree Running“, bei dem 12.829 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher je einen Jungbaum-Setzling für ihre Heimatgemeinde erlaufen, ergangen oder erwandert haben. Diese Bäume werden derzeit in alle 573 Gemeinden ausgeliefert und angepflanzt. Großes Finale der Baumpflanzwoche ist das Baumpflanzfest in Stockerau am Samstag, den 15. Oktober 2022 von 9 bis 17 Uhr.

Weitere Informationen gibt es bei „Natur im Garten“, Pressesprecher Franz-Xaver Hebenstreit, Telefon 0676 848 790 737, E-Mail franz.hebenstreit @ naturimgarten.at, oder bei „Garten Tulln“ unter Telefonnummer 02272/68 188 bzw. www.diegartentulln.at, www.naturimgarten.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse