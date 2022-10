Die Potenziale der Daten: Bewerbung für Förderung von Start-Ups und KMU gestartet!

Seit 7. September ist dritte Bewerbungsrunde für das EU-Projekt EUHubs4Data eröffnet. Startups und KMU können sich bis 9. November 2022 um 130.000€ an individueller Förderung bewerben.

Graz (OTS) - Europäische KMU nutzen die immensen Potenziale ihrer Daten teilweise noch zu wenig und stehen besonders heute vor großen finanziellen und personellen Herausforderungen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Genau hier setzt das Projekt EUHUbs4Data an, mit dem Ziel, die Digitalisierung bei Start-ups und KMU weiter zu unterstützten. Durch rasch umsetzbare „datengetriebene Experimente“ werden Lösungen erarbeitet, die dann Produkt- und Dienstleistungsinnovationen ermöglichen. Insgesamt sind 60.000€ an direkter Förderung und weitere 70.000€ bei der Unterstützung durch ausgewählte Projektpartner zu bekommen.

Und so geht es: Startups und KMU bewerben sich (siehe Link), und können dann aus einem Katalog mit über 200 Dienstleistungen der Projektpartner (auch: Mentoren, das sind Hightech-Unternehmen mit spezieller Expertise) die für sie passende Begleitung wählen. Europaweit sind 29 Mentoren aus Bereichen wie Big Data, Cloud-Computing, Analytics und künstlicher Intelligenz (KI) gelistet. Österreich ist in Sachen der datengetriebenen Innovation und KI durch das Know Center vertreten, einem führenden Innovations- und Forschungszentrum für vertrauenswürdige KI und Data Science.

Das Know Center bietet dabei insgesamt 13 Dienstleistungen rund um die Evaluierung und Optimierung des Einsatzes von KI, Empfehlungssysteme oder strategische Begleitung (Data Driven Business Modeling) an. Für seine Arbeit als Projektpartner von EUHubs4Data sowie für die ausgezeichnete Vernetzung mit anderen europäischen Topexpert:innen auf dem Gebiet der vertrauenswürdigen KI, wurde das Know Center schon mehrfach ausgezeichnet.

Das Know Center ist ein führendes europäisches Innovations- und Forschungszentrum für vertrauenswürdige KI und Data Science. Wir bringen Daten zum Sprechen, erkennen Muster, wo niemand sonst hinsieht und erschaffen einzigartige Lösungen an den Grenzen des heute Denkbaren. Für unsere Kunden in Automation und Logistik, Energie- und Umweltwirtschaft sowie Medizin sind das entscheidende Wettbewerbsvorteile. Für Wissenschaft und Gesellschaft ist es die Datenbasis für die Lösung der großen Zukunftsfragen.

Interessant für Ihr Unternehmen? Mehr zur dritten Ausschreibung von EUHubs4Data und zur Anmeldung: EuHubs4Data - 3rd Open Call

Rückfragen & Kontakt:

Nina Russ

+43 664 88892170

nruss @ know-center.at

Know Center GmbH