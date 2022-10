Rund 15.000 Corona-Neuinfektionen, Testungen steigen erneut an

Die Pandemie ist nicht zu Ende! Vulnerable Gruppen brauchen Schutz.

Wien (OTS) - Die CoV-Fallzahlen steigen rasant weiter an. Dass sich dieser unerfreuliche Trend in den nächsten Wochen umkehrt, ist nicht zu erwarten. Die Dunkelziffer ist hoch, die Spitalsauslastung steigt. Die Zahl der Corona-Patienten, die auf Normalstationen behandelt werden, hat mittlerweile die 2000er-Marke überschritten. Die Zahl der Intensivpatienten ist mittlerweile dreistellig: Exakt 100 Corona-Infizierte benötigen intensivmedizinische Betreuung, was einem Anstieg um 20 Patienten entspricht.



" Seit Wochen mahnen wir zur Vorsicht mit dem Umgang der Pandemie. Es war nicht die Frage, ob die nächste Welle kommt, sondern nur in welcher Wucht uns diese trifft. Gerade für die vulnerablen Gruppen sowie zur rechtzeitigen Behandlung durch die verfügbaren COVID-Medikamente ist ein niederschwelliges Testangebot weiterhin wichtig “ so Dr. Manuel Chytilek, CEO der Firma FasTest.

Im gestrigen parlamentarischen Gesundheitsausschuss wurde die neue Teststrategie beschlossen. Niedergelassene Ärzt:innen sind berechtigt, bei besonders gefährdeten Personen Antigen-Tests durchzuführen, auch wenn diese symptomfrei sind.



„ Die Testungen in unserem Unternehmen steigen rasant an. Die Bürgerinnen und Bürger wollen wissen, ob es sich um einen grippalen Infekt oder Corona handelt. Aktuell lassen sich zu wenige Menschen testen, da das Testangebot nur mehr eingeschränkt verfügbar ist. Das muss sich ändern. Eine Testung muss ein Grundrecht sein, für sich selbst, um auch andere Personen zu schützen “ so Dr. Manuel Chytilek weiter.



FasTest wird sich auch in diesen Wochen dem Thema Testungen annehmen und weiterhin für ein engmaschiges, sowie niederschwelliges Testangebot einsetzen. Es gilt die vulnerablen Gruppen zu schützen, sowie die Anwendung der COVID-Medikamente schnellstmöglich zum Einsatz zu bringen.

