Green Data Hub: Start von Data Spaces for Sustainability für Umweltschutz und Business Value

Wien (OTS) - Data Spaces for Sustainability bekämpfen die Klimakrise, schaffen Energie- und Mobilitätswende und ermöglichen Kreislaufwirtschaft. Der Public Kickoff des Green Data Hubs ist der Startschuss zur Umsetzungskampagne.

Schlüsselpersonen der Datentransformation zeigen Politik, Wirtschaft und Forschung, wie in Data Spaces for Sustainability in konkreten Use Cases gleichzeitig Klimaziele erreicht und Business Value erzeugt werden können.

Seien Sie recht herzlich eingeladen zum Public Kickoff Green Data Hub:

Treffen von Schlüsselakteur:innen und Umsetzer:innen aus der Politik, Forschung und Wirtschaft

Datum : Mittwoch, 12. Oktober 2022

: Mittwoch, 12. Oktober 2022 Uhrzeit : 14:00 bis 18:45 Uhr, danach Networking

: 14:00 bis 18:45 Uhr, danach Networking Ort: Live im Festsaal des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK), Radetzkystraße 2, 1030 Wien

Teilnehmende:

Ca. 150 Vertreter:innen auf C-Level und im Innovationmanagement von unterschiedlichen Organisationen und Initiativen entlang der Datenwertschöpfungskette

Programm:

Begrüßung durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) und Vorstandsmitgliedern der Data Intelligence Offensive (DIO): GFin HP Enterprise , Präsident ICNM

, Präsident Einladung zur Partizipation in Data Spaces for Sustainability durch DIO-Vorstandsmitglieder: GFin Know-Center/TU Graz und Data Governance Koordinatorin der Stadt Wien

und Data Governance Koordinatorin der Präsentation von daten-getriebenen Use Cases durch Führungskräfte der Green Data Hub Partner AutriaTech, Plattform Industrie 4.0, Österreich Werbung, Kelag, Standortagentur Tirol

Vorstellung der Green Data Hub Wirtschaftspartner:innen in Data Spaces for Sustainability: Digi-Cycle, Kelag, ÖAMTC, Ubimet

Forschungsgeleitete Erarbeitung von domänenspezifischen Themenschwerpunkte durch Green Data Hub Forschungspartner:innen: AIT – Austrian Institute of Technology, Forschung Burgenland, Fraunhofer Austria, Paris Lodron Universität Salzburg

Impuls zum Sustainable Impact Measurement durch das EIT – Climate-KIC

Podiumsdiskussion bezüglich internationaler Skalierung von Use Cases durch Vertreter:innen auf C-Level von Data Space Mobility Germany, Microsoft Österreich, EY – Ernst & Young, ÖBAG, Gaia-X Association

Über den Green Data Hub:

Der Green Data Hub ist das Kernprojekt zum Thema Data for Sustainability der Data Intelligence Offensive (DIO), dem österreichischen Verein zur Förderung der Datenwirtschaft. Als starke Vernetzungsplattform lädt der Green Data Hub alle österreichischen und europäischen Stakeholder:innen entlang der Datenwertschöpfungskette dazu ein, gemeinsam an einer fundamentalen Herausforderung zu arbeiten: Die Datentransformation konsequent auf Nachhaltigkeit auszurichten und so zu gestalten, dass das Klima geschützt und Ressourcen geschont werden. Dazu werden auf der Grundlage der kollaborativen, souveränen und sicheren Datennutzung in Data Spaces daten-getriebene Use Cases für einen Beitrag zu den Klimazielen entwickelt. Die Data Spaces sind nach den strategischen Handlungsfeldern des BMK ausgerichtet: Energiewende, Mobilitätswende, Kreislaufwirtschaft und Digitaler Klimazwilling. Ziel ist die Etablierung eines nachhaltigen europäischen Daten-Service-Ökosystems, in dem nachhaltige Innovationen kreiert werden. Kooperation ist dabei die leitende Maxime: Durch organisations- und länderübergreifende Zusammenarbeit entsteht ein mehrwertiger Nutzen für die Allgemeinheit. Wir laden Sie dazu ein, unsere Kräfte zu bündeln und ein nachhaltiges europäisches Daten-Service-Ökosystem zu schaffen!

