Größte Bank in der CEE-Region steigt ins Metaverse ein

Warschau (ots/PRNewswire) - Die PKO Bank Polski, die größte Bank Mittel- und Osteuropas, will im Metaverse die regionale Führungsrolle im Bankgeschäft übernehmen. Sie hat gerade eines der bekanntesten Gebäude der polnischen Hauptstadt in die Metawelt verlegt, wo sie ihre virtuelle Filiale auf der Plattform Decentraland eingerichtet hat.

Es wird als Labor genutzt, um Erfahrungen zu erweitern und relevante technologische Lösungen zu testen. Nach Ansicht von Paweł Gruza, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der PKO Bank Polski, der die Arbeit des Vorstands leitet, kann das Metaverse in einem Jahrzehnt zu einem solchen Entwicklungsimpuls für die Weltwirtschaft werden, wie es in der Vergangenheit das Aufkommen von PC, Internet und Smartphones war.

„Ich wünsche mir, dass die PKO Bank Polski bereit ist, die damit verbundenen Chancen zu nutzen, und dass sie, wenn Metaverse ausgereift ist, den Rhythmus in der technologischen Entwicklung des heimischen Bankensektors und der polnischen Wirtschaft vorgibt - so wie sie es früher getan hat. Deshalb haben wir uns entschlossen, in die Welt des Metaverse einzutreten und dort unsere erste Niederlassung zu eröffnen", wird Paweł Gruza in der Pressemitteilung zitiert.

Die Bank plant, die virtuelle Zweigstelle zu nutzen, um Wissen und Erfahrung aufzubauen, die später für die Entwicklung ihres Geschäfts genutzt werden sollen. Die PKO Bank Polski möchte auch in der Praxis sehen, welche weiteren Möglichkeiten den Banken durch die Präsenz in den Metawelten geboten werden.

Die Bank geht davon aus, dass ihre virtuelle Filiale in erster Linie für das Onboarding neuer Mitarbeiter und für Schulungen genutzt werden kann. Aufgrund der Umstellung auf hybride Arbeitsformen könnte eine solche Lösung eine bessere Einarbeitung neuer Mitarbeiter ermöglichen.

Parallel dazu wird die Bank die Möglichkeiten zur Schaffung eines neuen Kommunikationskanals mit den Kunden testen. Mit Blick auf das nächste Jahrzehnt plant sie auch Lösungen für die Bestätigung der Kundenidentität in Metawelten und wird die Möglichkeiten testen, dort Bankprodukte anzubieten.

Die Bank misst den F&E-Aktivitäten und der Zusammenarbeit mit Start-ups große Bedeutung bei. Es bietet ihnen - neben der geschäftlichen Zusammenarbeit - auch Mentoring und die Möglichkeit, die Lösung auf eine Gruppe von 11 Millionen Kunden zu skalieren. Diese Zusammenarbeit erfolgt über die Plattform Let`s Fintech mit der PKO Bank Polski (www.fintech.pkobp.pl).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1913688/PKO_Bank_Polski_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/groWte-bank-in-der-cee-region-steigt-ins-metaverse-ein-301641358.html

Rückfragen & Kontakt:

Szymon Pinderak,

szymon.pinderak @ pkobp.pl