„Bewusst gesund“: Dr. Josef Smolen informiert über neue Behandlungsmöglichkeit rheumatoider Arthritis

Am 8. Oktober um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 8. Oktober 2022, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Gestochen scharf – CT-Scanner liefert präzise Bilder

Um manchen Erkrankungen auf den Grund zu gehen, brauchen Mediziner/innen möglichst genaue und präzise Bilder. Können z. B. Kardiologinnen und Kardiologen Herzbeschwerden nicht immer eindeutig zuordnen, ist in manchen Fällen ein invasiver Eingriff notwendig. Um diese diagnostischen Operationen zu vermeiden, wird nach alternativen Methoden gesucht. Darum sind, vor allem in der Herzmedizin, CT-Untersuchungen, also computertomografische Aufnahmen, ein wichtiges Hilfsmittel. Nun gibt es einen neuen photonenzählenden CT-Scanner. Dieser liefert Kardiologinnen und Kardiologen in wenigen Sekunden detailgetreue Bilder des schlagenden Herzens. Gestaltung:

Vroni Brix

Rheumatoide Arthritis

Am 12. Oktober ist Welt-Rheuma-Tag. Rund 2,5 Millionen Menschen leiden hierzulande unter einer rheumatischen Erkrankung. Zu den häufigsten Krankheitserscheinungen zählt die rheumatoide Arthritis. Etwa ein Prozent der Bevölkerung weltweit ist vom sogenannten Gelenksrheuma betroffen. Die Symptome reichen hier von Entzündungen in den Gelenken sowie Schwellungen bis hin zu massiven Funktionseinschränkungen. Bei welchen Erkrankungsanzeichen man hellhörig werden sollte und auf welche vielversprechende neue Behandlungsmöglichkeit man nun hoffen darf, verrät der Wiener Rheumatologie-Pionier Dr. Josef Smolen in „Bewusst gesund“.

Bockshornklee – Kraftpflanze für mehr Vitalität

Mehr Vitalität, Kraft und wieder Lust an der Liebe – das sollen die positiven Wirkungen von Bockshornklee sein. Mit Eisen, Selen, Zink und vielem mehr wirkt die Pflanze aus dem Nahen Osten besonders auf den Testosteronspiegel. Bereits bei den alten Ägyptern als Kraftspender bekannt, wird er im Mittelalter auch in Europa vor allem in Klostergärten angebaut. Die Samen aus den namensgebenden hornförmigen Kapseln können pur, geröstet oder gemahlen verarbeitet werden. Auch die frischen oder getrockneten Blätter werden verwendet. Neben der lust- und kraftspendenden Wirkung sind die positiven Effekte gegen Diabetes und Osteoporose interessant. Gestaltung:

Larissa Putz

„Bewusst gesund“-Tipp: Eisenmangel

Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, blasse Haut und sinkende Leistungsfähigkeit können Anzeichen einer Eisenmangelanämie sein. Denn Eisen ist Bestandteil der roten Blutkörperchen und u. a. am Sauerstofftransport im Körper beteiligt. In Mitteleuropa leiden zehn Prozent der Bevölkerung an Eisenmangelanämie oder Blutarmut, Frauen sind häufiger davon betroffen. Blutverlust, Mangelernährung und atrophe Gastritis sind die häufigsten Ursachen. Was bei der Einnahme von Eisenpräparaten zu beachten ist, erklärt Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Frauenpower – Mit Outdoorsport zu mehr Selbstvertrauen

Frauen und Mädchen durch gemeinsame Outdooraktivitäten zu fördern, ihnen Mut zu machen, Selbstvertrauen und Freude an Bewegung zu schenken – das ist das Ziel des Vereins „exploristas“. Bestimmte Sportarten werden bis heute eher Männern zugeschrieben als Frauen, vor allem jene, wo es viel Mut braucht, wie Klettern, Freeriden oder Mountainbiken. Studien belegen, dass Mädchen und Frauen in gemischten Gruppen eher die Sicherheitsvariante bevorzugen, während sie sich in gleichgeschlechtlichen Gruppen mutiger verhalten. Risikobereitschaft ist also eher anerzogen als angeboren. Ziel der Gründerinnen des Vereins ist nicht nur, Frauen im Outdoorsport zu vernetzen, sondern vor allem sichtbar zu machen, veraltete Rollenklischees aufzubrechen und andere Frauen zu inspirieren, damit diese ihre Potenziale entfalten können. Gestaltung: Sabine Aigner

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at