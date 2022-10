Brickwise teilt das Unteilbare: Tennisfans können im Rahmen der Erste Bank Open ein Stück vom Wiener Center Court gewinnen

Die Handelsplattform für digitale Immobilienanteile zerteilt den Center Court und verlost die einzelnen Teile mit Unterschrift eines Top-Tennisstars.

Wien (OTS) - Österreichs renommiertestes Tennisevent, die Erste Bank Open, bietet den internationalen Tennisfans auch heuer wieder eine Vielzahl exklusiver Highlights. Nun kommt – durch den neuen Sponsor Brickwise – ein weiteres hinzu. Europas erste Handelsplattform für digitale Immobilienanteile ist zum ersten Mal als Partnerin mit an Bord und überrascht die internationalen Tennisfans mit einem besonderen Sammlerobjekt: Erstmals wird der blaue Center Court der Wiener Stadthalle zerteilt und die einzelnen Stücke im Rahmen eines Gewinnspiels gemeinsam mit VIP-Tickets für die Finalrunden verlost.

Brickwise teilt das Unteilbare

Gilbert Schibranji, Marketingleiter von Brickwise: „ Bei Brickwise teilen wir Immobilien, die ja eigentlich nicht teilbar sind, in viele digitale Anteile und machen sie dadurch für alle investierbar. Auch der Center Court ist eigentlich unteilbar. Wir wollten aber den vielen tausenden Tennisfans eine Freude bereiten und etwas ganz Besonderes anbieten. Da kam uns die Idee, auch hier das Unteilbare zu teilen. Im Rahmen unseres Gewinnspiels haben nun alle Fans die Chance, ein einzigartiges Stück vom Center Court zu gewinnen. “ Die blauen, von einem Top-Tennisstar unterschriebenen, limitierten Center-Court-Stücke werden gerahmt übergeben und stellen damit garantiert den zentralen Blickfang jeder Tennis-Sammlung dar. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist für alle auf Brickwise.at möglich und läuft ab heute bis 26. Oktober 2022.

Dominik Beier, Managing Director der veranstaltenden Agentur e|motion: „ Tennis ist ein sehr emotionaler Sport, der nicht zuletzt von der Begeisterung und dem persönlichen Engagement der internationalen Fangemeinde lebt. Wir freuen uns daher über jede Initiative unserer Sponsoren, die es dem Publikum der Erste Bank Open erlaubt, ihre Tennisleidenschaft nicht nur am Center Court auszuleben, sondern auch zu Hause mit ihren Familien und im Freundeskreis zu teilen. “

Brickwise ist als Partnerin der Erste Bank Open erstmals im Sportsponsoring aktiv

Die digitale Immobilienhandelsplattform Brickwise ist am deutschsprachigen Finanzmarkt bereits ein viel beachteter Player und möchte in Zukunft auch den internationalen Spitzensport verstärkt als Kommunikationsplattform nutzen. Schibranji: „ Bei Brickwise sind wir alle große Tennisfans. Es war daher naheliegend, zum Einstieg in das Sportsponsoring ein Event wie die Erste Bank Open zu wählen, das wir auch privat alle lieben und unterstützen.“ 2022 ist Brickwise erstmals „Offizieller Sponsor der Erste Bank Open “.

Brickwise

Brickwise ist die erste mobile Plattform für Immobilieninvestments, über die digitalisierte Anteile an Eigentumswohnungen, Villen, mehrstöckigen Zinshäusern sowie Gewerbeimmobilien unter modernsten Sicherheitsvorkehrungen und transparenten Bedingungen bereits ab € 100 gehandelt werden können. Das österreichische Fintech-Startup Brickwise bringt interessierte Investor:innen und Immobilien­ver­käufer:innen auf einem mobilen Marktplatz zusammen und ermöglicht ihnen den Handel digitalisierter Immobilienanteile mit nur wenigen Klicks. Dafür werden Immobilien in kleine digitale Anteile zerteilt und in ein, blockchain-basiertes Register übertragen, das wie ein digitales Grundbuch funktioniert. Rechtlich handelt es sich bei diesen Anteilen um digitale Genussscheine mit Eigenkapitalcharakter. Die innovative Basis für die Handelsplattform liefert die Blockchain-Technologie, die als besonders sicher gilt. Dank der Stückelung der Immobilien in Anteile, öffnet Brickwise den Immobilienmarkt erstmals auch für all jene, die aufgrund der üblicherweise sehr hohen Einstiegspreise bisher keinen Zugang zum Immobilienmarkt hatten. Investor:innen profitieren wie Wohnungs- oder Hauseigentümer:innen von Mieteinnahmen und einer möglichen Wertsteigerung der Immobilie.

Weitere Informationen: https://www.brickwise.at/

